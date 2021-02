Disavventure e colpi di scena nella popolare soap opera Il Paradiso delle Signore non mancano mai. Gli spoiler relativi a ciò che succederà nell’episodio in programma il 22 febbraio 2021, dicono che Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) sarà parecchio preoccupato per il fatto che suo suocero, Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi), possa confessare alla figlia Marta (Gloria Radulescu) un’amara verità.

In poche parole, il direttore del negozio più lussuoso del capoluogo lombardo crederà che a breve sua moglie apprenderà che lei e Federico Cattaneo (Alessandro Fella) sono figli dello stesso padre: una scoperta che senza dubbio potrebbe far rimanere Marta senza parole.

Il Paradiso delle signore, trama del 22/02: Cosimo e Gabriella tornano dalla luna di miele

Riserverà sorprese anche la novantunesima puntata che i telespettatori avranno modo di vedere su Rai Uno lunedì 22 febbraio 2021, sempre a partire dalle ore 15:55. Dalle anticipazioni si evince che Vittorio avrà un grosso turbamento: il direttore del grande magazzino milanese temerà che Umberto sia intenzionato a far sapere a sua moglie Marta lo scottante segreto su Federico.

Intanto Cosimo (Alessandro Cosentini) e Gabriella (Ilaria Rossi), dopo essere tornati dal viaggio di nozze, si trasferiranno a villa Bergamini.

Successivamente Dori (Mariavittoria Cozzella), a differenza di Paola (Elisa Cheli), non si tirerà indietro per il ruolo di capo commessa: non appena verrà scelta, però, la fanciulla dimostrerà di non essere all’altezza del compito.

A questo punto Vittorio si metterà alla ricerca di una donna che possa prendere il posto di Clelia Calligaris (Enrica Pintore) in maniera definitiva.

Maria alla ricerca di una nuova sistemazione, Federico vuole dire la verità a Marta

Nel frattempo, Maria (Chiara Russo) non avrà altra scelta oltre a quella di lasciare la casa in cui vive per trasferirsi in una nuova sistemazione: qualora non dovesse riuscire nel suo intento, la sarta dovrà tornare a vivere in Sicilia.

In seguito Ludovica (Giulia Arena), dopo essere riuscita a riconciliarsi con i Guarnieri, farà i conti con un nuovo problema: la fanciulla dirà a Marcello (Pietro Masotti) di non essersi sbarazzata del suo nemico Mantovano (Mariano Riccio) poiché le ha fatto l’ennesimo avvertimento.

Federico, intanto, sarà deciso a svelare tutta la verità a Marta sul suo legame di parentela con loro padre Umberto, nonostante sia rientrata a Milano da poco.

Non appena l’astuta contessa Adelaide (Vanessa Gravina) verrà a conoscenza dell’intenzione del giovane Cattaneo, ovvero quella di far sapere alla moglie di Vittorio di essere il suo fratellastro correrà immediatamente ai ripari per evitare il peggio.