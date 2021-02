Le avventure dello sceneggiato iberico Il Segreto continuano a essere entusiasmanti, nonostante il gran finale della serie sia sempre più vicino. Nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5, Donna Begoña dimostrerà di non essere effettivamente lucida e quindi guarita dal punto di vista mentale. Quest’ultima - stanca di vedere Manuela avere un atteggiamento materno con le sue figlie - attenterà alla vita della donna, facendole fare una rovinosa caduta all’interno della villa Solozabal.

Il segreto, trame: Manuela cerca di far riconciliare Rosa e Marta

Nelle puntate che i telespettatori italiani hanno già visto, Donna Begoña sin da quando è giunta a Puente Viejo ha dimostrato di non vedere di buon occhio Manuela.

La signora Solozabal si è scontrata con la governante, accusandola di aver fatto di tutto per gettarsi tra le braccia di suo marito Ignacio. Addirittura Donna Begoña ha puntato il dito contro Manuela anche per aver cercato di fare da madre alle sue tre figlie Marta, Rosa e Carolina al posto suo. Dalle anticipazioni spagnole si evince che prossimamente Donna Begoña continuerà a non sopportare le intromissioni di Manuela.

Ramon si scontrerà parecchie volte con la moglie Marta, dopo aver scoperto che il padre della creatura che aspetta è Adolfo.

Manuela anche se non saprà la causa dei litigi tra i due coniugi cercherà di far riconciliare Rosa con la sorella Marta. In particolare la domestica inviterà le fanciulle a fare pace il prima possibile: tale consiglio materno non farà per niente piacere a Donna Begoña.

Quest’ultima - non appena Manuela rimarrà da sola in casa - non perderà tempo per affrontarla: in tale circostanza la signora Solozabal ribadirà alla governante di essere stufa di vederla fare le sue veci.

La governante di Ignacio cade dalle scale, Donna Begoña decisa a sbarazzarsi della domestica

Nonostante la domestica Manuela cercherà di non litigare con lei, Donna Begoña - in preda alla furia - la spingerà facendola cadere giù dalle scale.

Quest’ultima chiamerà i soccorsi quando sarà quasi certa che Manuela ormai non possa sfuggire alla morte. Ma in realtà ciò non avverrà e Marta si accorgerà che Manuela respira ancora: la sorella di Carolina e Rosa contatterà subito il dottor Clemente, il quale dopo aver visitato la governante inviterà i Solozabal a vigilare la donna.

A questo punto Donna Begoña vorrà approfittare del momento in cui Manuela dormirà per ucciderla: questa impresa però si rivelerà parecchio complicata, poiché la moglie di Ignacio non riuscirà tanto facilmente a rimanere da sola con la governante.