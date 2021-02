Erasmo Genzini è uno dei volti nuovi della sesta stagione di Che Dio ci aiuti e, in poco tempo, è diventato molto amato dal pubblico di Rai 1. L'attore, in una recente intervista, ha rivelato che gli inizi della carriera non sono stati facili, tanto da dichiarare di aver ricevuto molte porte in faccia. Nel frattempo, i fan di Che Dio ci aiuti si domandano cosa succederà tra il personaggio di Erasmo e Ginevra.

Erasmo Genzini: 'Nessuno mi voleva come attore'

Erasmo Genzini intervistato dal settimanale Di Più, ha raccontato i suoi esordi nel mondo dello spettacolo, svelando di come, all'inizio, abbia ricevuto molte porte in faccia: "Nessuno mi voleva come attore".

Erasmo ha poi rivelato che il suo primo ruolo importante è stato quello per la fiction Sotto copertura e che la svolta per la sua carriera è giunta con L'isola di Pietro, la Serie TV con Gianni Morandi. Erasmo quindi, agli inizi della carriera ha vissuto momenti difficili, superati anche grazie all'aiuto della fidanzata Federica.

Erasmo Genzini da Gragnano al successo con Che Dio ci aiuti 6

Erasmo Genzini interpreta nella fiction Che Dio ci aiuti proprio Erasmo, il fratello tormentato della protagonista Suor Angela. Entrato nel cast in questa stagione, in men che non si dica è riuscito ad entrare nel cuore dei fan. Ora si gode il successo ma, come ha rivelato al settimanale, non è sempre stato così facile. Erasmo, nato a Gragnano nel 1991, ha iniziato giovanissimo a recitare.

Dopo aver frequentato i corsi di recitazione a Castellammare di Stabia ed essersi iscritto alla scuola di cinema La Ribalta, ha debuttato con il suo primo ruolo nel 2008. Ora, dopo tanta gavetta e porte in faccia, è arrivato il successo con Che Dio ci aiuti 6.

Che Dio ci aiuti 6, cosa succederà tra Erasmo e Ginevra?

Erasmo Genzini, nella serie TV con Elena Sofia Ricci, interpreta un giovane con il quale ha in comune il nome di battesimo e che porterà scompiglio in tutto il convento e nella vita di Suor Angela.

Negli ultimi episodi andati in onda su Rai 1, i telespettatori hanno assistito ad un colpo di scena, scoprendo che Erasmo è il fratello di suor Angela, nato da una relazione extra coniugale del padre. Piano piano, fratello e sorella sembreranno riuscire a ricucire un rapporto, mentre il personaggio interpretato da Erasmo Genzini si ritroverà anche a far fronte ai sentimenti che prova per Ginevra.

La ragazza, nell'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6, si è allontanata dal convento per fare chiarezza dentro di sé e, dalle anticipazioni sul finale di stagione, si viene a sapere che la relazione tra lei e Nico arriverà al capolinea. Tra l'ex novizia ed Erasmo quindi, potrebbe esserci una possibilità ma per scoprire cosa accadrà, I telespettatori dovranno attendere la messa in onda dei prossimi episodi.