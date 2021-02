Nella soap opera di Rai 1 Paradiso delle signore, il mese di marzo inizierà con molte novità per i protagonisti della Milano degli anni '60 e, secondo le anticipazioni della puntata di martedì 2 marzo, Umberto deciderà di scrivere una lettera a Marta. L'uomo chiederà scusa anche a Vittorio e a Federico perché si sentirà responsabile della confusione arrivata nelle loro vite. Intanto, Gabriella proverà a convincere Vittorio a esporre il suo abito e nella decisione dell'uomo Beatrice avrà un ruolo fondamentale. Giuseppe, dopo aver capito che potrebbe perdere sua moglie, cambierà atteggiamento con Agnese e Armando, mentre Irene proverà ad allontanare Rocco da Maria, anche se non ammetterà di provare dei sentimenti per il ragazzo.

Vittorio deciderà di dare una possibilità all'abito di Gabriella: spoiler Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di martedì, 2 marzo, raccontano che Gabriella si recherà al negozio con l'abito "british" creato da lei. Le Veneri ammireranno la nuova creazione indossata dalla stilista e ne saranno incantate, mentre Vittorio continuerà a nutrire dei dubbi a riguardo. A spronare il dottor Conti sarà ancora una volta Beatrice, che convincerà suo cognato a puntare sull'abito di Gabriella.

Nel frattempo, Umberto sarà molto rattristato per come sono andate le cose con Marta e penserà di dover fare qualcosa per provare a rimediare. Il commendatore si scuserà con Vittorio e Federico per aver creato scompiglio nelle loro vite e poi deciderà di scrivere una lettera a Marta.

La figlia di Guarnieri sarà ancora molto fredda con suo padre e questo farà molto male a Umberto, che con lei ha sempre avuto un rapporto speciale.

Giuseppe cambierà atteggiamento nei confronti di Agnese e Armando: spoiler puntata del 2 marzo

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 2 marzo rivelano che, nella puntata che andrà in onda martedì, Irene lascerà intendere di provare dei sentimenti per Rocco, anche se non vorrà ammetterlo.

Alla commessa dispiacerà molto l'avvicinamento del magazziniere con Maria e la ragazza lo provocherà, dicendogli che i suoi familiari stanno architettando un piano per incastrarlo e fargli sposare la giovane sarta.

Nel frattempo, a casa Amato ci sarà un netto cambiamento, perché Giuseppe deciderà di giocare d'astuzia. Dopo aver intuito che tra Agnese e Armando c'è qualcosa, il signor Amato proverà a non reagire come avrebbe fatto in altri momenti, ma di fare buon viso a cattivo gioco.

Il marito di Agnese cambierà quindi atteggiamento con sua moglie e anche con Ferraris, in modo tale da risultare disarmante e fare un ultimo tentativo per non perdere la sua famiglia.