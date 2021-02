Anche nella settimana dal 15 al 19 febbrai, il pubblico potrà godere della compagnia delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore. Saranno episodi carichi di emozioni, soprattutto per la situazione legata al matrimonio tra Gabriella e Cosimo e il ritorno di Marta.

Quest'ultima, infatti, farà ritorno a Milano per fare una sorpresa a Vittorio. Il rapporto tra lei, il marito e Beatrice si mostrerà, fin da subito, complesso, ma Marta avrà una proposta allettante da fare alla mamma di Pietro. Salvatore, intanto, dovrà affrontare la sofferenza per le nozze tra Cosimo e Gabriella e cercare di gestire la sofferenza per i comportamenti del padre.

In tutto ciò, Armando organizzerà una piccola recita per la festa di Carnevale e Irene e Maria lotteranno per il ruolo di protagonista.

Anticipazioni de Il Paradiso delle signore, dal 15 al 19 febbraio: Salvatore dovrà accettare il matrimonio di Gabriella e Cosimo

Sorprendentemente Gabriella deciderà di proseguire con le nozze e di sposare Cosimo. Salvatore rimarrà sconvolto da questa scelta, ma si renderà conto di non poter fare più nulla per cambiare le carte in tavola. Dopo aver lottato tanto per difendere il suo amore per Gabriella, sarà costretto a gettare la spugna e a riprendere in mano la sua vita.

Intanto Beatrice non saprà come comportarsi con Vittorio, per lei la soluzione più etica sarà quella di allontanarsi da Conti e di trovare un nuovo luogo in cui stare, ma non è facile prendere il controllo sui sentimenti.

Il ritorno di Marta, inoltre, complicherà ulteriormente la situazione. La donna deciderà di fare una sorpresa a Vittorio e incontrerà per la prima volta suo nipote Pietro. Beatrice, sentendosi un'intrusa, prenderà una decisione definitiva e inizierà a cercare un posto alternativo in cui stare. Pietro, però, non sarò affatto d'accordo.

Maria e Irene si contenderanno il ruolo di protagonista nella recita di Armando

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, dal 15 al 19 febbraio, rivelano che Giuseppe trascorrerà sempre meno tempo a casa. Il suo lavoro, infatti, lo porterà a stare lontano dalla famiglia. All'improvviso l'uomo, dopo un acceso litigio con il suo datore di lavoro, darà le dimissioni.

Salvatore non riuscirà a fare i conti con questa scelta e sarà sempre più furioso verso il padre.

Intanto il Carnevale offrirà l'occasione perfetta ad Armando per organizzare una giornata gioiosa. Penserà di mettere su uno spettacolo e di calarsi nei panni di regista. Chiederà a Rocco, Pietro e Stefania di recitare come attori principali, mentre Agnese e Maria dovranno occuparsi dei costumi di scena. Ovviamente non mancheranno discussioni e litigi. In particolare Irene e Maria si contenderanno il ruolo da protagonista. La recita sarà anche un'occasione per Silvia di dire addio al Paradiso e a Milano, almeno per il momento.

Trame de Il Paradiso delle signore, fino al 19 febbraio: Marta avrà una proposta lavorativa da fare a Beatrice

Beatrice e Vittorio saranno costretti a vivere un momento davvero molto difficile.

In lotta continua contro i loro sentimenti, dovranno gestire il ritorno di Marta. Beatrice, in preda alla sofferenza, si confiderà con Vittorio e gli dirà di non riuscire più a sopportare quella situazione. Inoltre Marta scoprirà qualcosa d'importante sul passato dei due. Non si arrenderà a una conoscenza superficiale dei fatti, ma vorrà indagare a fondo e chiederà a Vittorio di essere sincero con lei.

Nel frattempo Dora farà fatica a gestire tutte le sue nuove mansioni. Un ordine sbagliato, inoltre, la metterà in crisi, ma Beatrice sarà ben lieta di fornire il suo contributo e, inaspettatamente, la sua bravura attirerà l'attenzione di Marta. La moglie di Vittorio avrà in serbo per lei una proposta davvero sorprendente.