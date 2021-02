Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva Le indagini di Lolita Lobosco, nella seconda puntata che andrà in onda domenica 28 febbraio ci saranno tantissime novità interessanti. In particolare il secondo episodio della fiction con protagonista l'attrice napoletana Luisa Ranieri si intitola 'Solo per i miei occhi'.

In questo secondo appuntamento il vicequestore indagherà sulla morte di Bianca Empoli, un’affermata musicista. I primi sospetti ricadranno sul marito Vito, ma poi Lolita riuscirà a scoprire che la verità potrebbe essere un'altra.

Lolita indagherà sulla morte della musicista Bianca Empoli

Nel secondo episodio che andrà in onda domenica 28 febbraio, Lolita andrà in questura e le comunicheranno della morte per omicidio della musicista Bianca Empoli, di cui erano diversi giorni che non si avevano notizie. Infatti la donna era scomparsa da una settimana ormai, prima del ritrovamento del corpo.

Bianca aveva un appartamento in affitto senza che il marito ne fosse a conoscenza

Ben presto il vicequestore Lobosco scoprirà che la vittima aveva una sorta di seconda vita di cui il marito non sapeva nulla. In particolare Bianca era appassionata di arpa e così, senza dire nulla al suo coniuge, aveva affittato un appartamento, in cui poteva esercitarsi ogni volta che ne aveva voglia, senza che nessuno la disturbasse.

Inoltre la musicista proprio in questo appartamento in affitto preparava i suoi concerti. Proprio in questo luogo, i vicini di casa hanno ritrovato il corpo senza vita della donna.

Lolita indagherà sulla vita privata della vittima

La prima ipotesi del vicequestore è che in quella casa presa in affitto dalla musicista, ci vivesse anche l'amante della donna e che il marito, una volta scoperto il tradimento, abbia litigato con la moglie e lo scontro sia terminato con l'omicidio di Bianca.

Infatti i rapporti tra i due erano tesi già da diverso tempo, in quanto Vito trascurava Bianca a causa del suo lavoro.

Poco dopo però la protagonista scoprirà che il marito della vittima avrà un alibi che lo scagionerà definitivamente. Quindi alla Lobosco non resterà che indagare a fondo nella vita di Bianca per scoprire il colpevole. Alla fine il vicequestore scoprirà che la vittima aveva un grande successo, però nella sfera privata era segnata da una grande solitudine.

Infatti la verità sulla vicenda avrà un risvolto amaro.

Non ci resta che aspettare la messa in onda televisiva della nuova fiction targata Rai 'Le indagini di Lolita Lobosco' per scoprire ulteriori novità sulle vicende della protagonista. Invece per chi volesse rivedere gli episodi precedenti dovrà andare sulla piattaforma gratuita di Raiplay.