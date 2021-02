La nuova edizione de L'Isola dei Famosi non sembra partire con il piede giusto. A poche settimane dal debutto, sembra che vi siano ancora problemi riguardanti i naufraghi. Le ultime indiscrezioni rivelano che anche Giovanni Ciacci non avrebbe superato le visite mediche. Stessa cosa successa ad Amedeo Goria solo pochi giorni fa. Intanto, sembra che la prima puntata slitterà al 12 marzo.

Giovanni Ciacci forse escluso dal cast de L'Isola dei famosi

L'Isola dei Famosi dovrebbe partire verso la metà di marzo su Canale 5. A poche settimane dal debutto, Ilary Blasi si trova a dover affrontare inconvenienti legati al cast.

Solo pochi giorni fa era giunta notizia della defezione di Amedeo Goria che non avrebbe passato le visite mediche a cui tutti i naufraghi sono sottoposti prima della partenza per l'Honduras. Ora potrebbe giungere un altro stop. Secondo alcune rivelazioni anche Giovanni Ciacci non avrebbe ottenuto l'ok dai medici.

L'Isola dei Famosi, anche Amedeo Goria non supera le visite mediche

Mentre al momento non c'è ancora l'ufficialità dello stop relativo a Ciacci, per Amedeo Goria c'è la certezza del suo forfait forzato. L'ex marito di Maria Teresa Ruta non potrà partire alla volta dell'Honduras. Mai come in questi periodo la produzione del reality condotto da Ilary Blasi richiede parametri perfetti prima di affrontare una sfida dura come quella de L'Isola dei Famosi.

Al momento non sono stati ancora comunicati i naufraghi che potrebbero rimpiazzare Goria e Ciacci. Al momento si parla di una cast che potrebbe essere composto da: Paul Gascoigne, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Vera Gemma, un Visconte, Akash Kumar, Fariba (madre di Giulia Salemi), il cromatologo Lanzo, Angela Melillo e Valentina Persia.

L'Isola dei Famosi, la prima puntata dovrebbe andare in onda il 12 marzo

Oltre ai problemi riguardanti il cast, sembra che anche la data di partenza de L'Isola dei Famosi 2021 sia slittata. Sempre aluni rumor la prima puntata del Reality Show dovrebbe andare in onda venerdì 12 marzo e non più l'11, evitando così di scontrarsi con l'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 in programma su Rai 1.

Le puntate della nuova edizione de L'Isola dovrebbero essere in totale 20. Il reality, come successo per il Gf Vip, dovrebbe andare in onda due volte la settimana, presumibilmente il lunedì e il venerdì. Anche se non c'è ancora la conferma ufficiale, pare che l'inviato possa essere Massimiliano Rosolino, mentre per gli opinionisti si parla di Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.