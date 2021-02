Non c'è pace per l'Isola dei Famosi 15, che dovrebbe iniziare a partire dal prossimo marzo. Secondo quanto comunicato sul web, infatti, Giovanni Ciacci non avrebbe superato le visite mediche e per questo non dovrebbe partecipare all'edizione numero 15 del reality. Una sorte che, negli scorsi giorni, è capitata anche ad Amedeo Goria, giornalista Rai che non è potuto partire per l'Honduras in seguito all'esito negativo delle visite.

A causa della Covid le visite mediche sono più rigorose

L'edizione che dovrebbe partire il prossimo marzo sarà la prima per il reality da quando è scattata la pandemia mondiale legata allla Covid-19.

Proprio a causa di questo, le visite mediche propedeutiche alla partecipazione al programma sono state rese più rigorose, per evitare il verificarsi di qualsiasi tipo di problema a programma già iniziato. Il nome di Ciacci era stato dato per certo praticamente da subito, tanto che lo stesso Giovanni aveva abbandonato la partecipazione al programma Ogni Mattina, in onda tutti i giorni su Tv8.

In attesa di conoscere ufficialmente tutti i nomi dei concorrenti che partiranno per l'Honduras, paiono ormai certi i nomi dei personaggi famosi che prenderanno parte al programma come cast fisso. Alla conduzione, come confermato da mesi, vi sarà Ilary Blasi, che sarà affiancata in studio almeno da due opinionisti, che saranno Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

L'inviato in Honduras, invece, sarà Massimiliano Rosolino.

La data di inizio dovrebbe essere il 12 marzo

Vi è incertezza anche sulla programmazione del programma. Sempre secondo quanto si legge sul web, infatti, la prima puntata del programma era, inizialmente, prevista per giovedì 11 marzo. Tuttavia, in tale data su Rai 1 andrà in onda il finale di stagione di Che Dio ci aiuti 6, serie di grande successo che potrebbe dunque compromettere gli ascolti dell'Isola.

Per questo, la data di inizio del reality è stata spostata il giorno dopo, venerdì 12 marzo. Successivamente, il programma di Ilary Blasi andrà in onda nuovamente lunedì 15 marzo, data dalla quale andrà poi trasmessa con due puntate settimanali (previste, salvo nuove modifiche, per il lunedì e il venerdì). In totale, l'Isola dei Famosi andrà in onda con venti prime serate, a meno di prolungamenti che tuttavia sono difficili da immaginare viste le condizioni con le quali dovranno avere a che fare i naufraghi.

Nel cast, secondo quanto comunicato da diverse indiscrezioni pubblicate nelle scorse settimane, dovrebbe esserci anche Elisa Isoardi. Per l'ex conduttrice de La Prova del Cuoco, la partecipazione al reality potrebbe anche significare un passaggio in pianta stabile a Mediaset.