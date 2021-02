L’Oroscopo della settimana dal 22 al 28 febbraio è pronto a rivelare come volgerà a conclusione questo freddoloso mese. Lunedì si partirà con la Luna in Cancro e questo permetterà di cogliere le giuste atmosfere. Sabato è attesa la Luna Piena in Vergine, che porrà fine a ogni timore, sofferenza e/o incertezza. Delle novità generali giungeranno e molti segni dovranno vedersela con dei cambiamenti. Amore, lavoro, soldi, amicizia, fortuna, approfondiamo il discorso attraverso le seguenti previsioni zodiacali per tutti i segni.

Oroscopo fino al 28 febbraio, predizioni dall'Ariete al Cancro

Ariete - Inizia una settimana equilibrata, in cui dar spazio alle proprie passioni e ai progetti strettamente personali.

All’interno del lavoro occorrerà essere più prudenti e selettivi, lo stesso vale nello studio, specie se c’è una verifica o un esame da dover sostenere a breve. Avrete dei giorni in cui delle cose non quadreranno e vi faranno penare, ma non dovrete gettare la spugna. La Luna Piena di sabato permetterà ai sogni e all’amore di germogliare.

Toro - Settimana incentrata sui sogni nel cassetto. Giungeranno delle novità e dovrete rivedere degli aspetti. All’interno del nucleo familiare o lavorativo potrebbero essere presi dei provvedimenti importanti. Possibili ritardi dei mezzi pubblici. Vi ritroverete a tremare di freddo, ma ormai il peggio sta per passare. Sarete indaffarati in alcune questioni economiche o personali, in ogni caso evitate di stressarvi o di pretendere troppo da voi stessi.

Gemelli - Settimana dei grandi inizi e delle partenze, ma attenzione ad alcune zone che potrebbero privarvi di qualcosa d'importante. Chi ha perso un impiego potrà farsi avanti per un’alternativa inaspettata. "Chi cerca trova" dice il detto, perciò non dovrete starvene con le mani in mano, bensì pensare fuori dagli schemi. Spingetevi fuori di casa, specie se da tempo vi sentite alle strette.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Cancro - La settimana tra il 22 e il 28 febbraio sarà altrettanto importante, poiché i vostri pensieri, sogni e progetti finiranno tutti sullo stesso piatto. Dovrete rimettere le cose a posto, ripristinare la vostra condizione personale (specie se vi siete smarriti) e riprogrammare la quotidianità. Marzo sta per entrare in scena, perciò dovrete dare il massimo in quest’ultima settimana di febbraio.

Salute in ripresa, sabato speciale.

Previsioni astrali settimana 22-28 febbraio: dal Leone allo Scorpione

Leone - Avrete una settimana piena di avvenimenti, ma non vi annoierete di certo. Qualcuno potrebbe rivolgersi a voi per una mano o un favore. L’amore di coppia, dopo un periodo di fiacchezza, tornerà a vivere attimi di passione e d'intensità. Chi è single potrà fare affidamento sulla Luna Piena di sabato, che favorirà i colpi di fulmine e le conoscenze. Qualche nativo di questo segno andrà dal meccanico, dal dentista oppure dal parrucchiere.

Vergine - Settimana perfetta per chiudere dei conti e fare spazio alle novità. Una scossa arriverà a dare movimento e vigore alla vostra esistenza. Chi lavora in proprio o ha un contratto part-time potrà concludere qualcosa in più.

State risparmiando o ristrutturando casa, cercate di non esporvi allo stress. La salute potrebbe fare i capricci, perciò cercate di non accollarvi troppe responsabilità. Incontri per i single intraprendenti.

Bilancia - Dopo un periodo di stallo le previsioni astrali della prossima settimana si presentano positive, anche se qualcuno dovrà ben guardarsi dai possibili malanni di stagione. Le faccende quotidiane risulteranno meno stressanti che mai, inoltre riuscirete a dormire meglio. Chi fa il pendolare rischierà di perdere il treno/pullman. Il cambiamento è nell'aria e a quanto pare qualcosa sta per prendere un’altra piega.

Scorpione - Partirà con il piede giusto questa settimana, che porterà una pioggia di novità e cambiamenti. Entro qualche mese delle cose non saranno più le medesime.

Siete un po’ stufi di dover assumere delle precauzioni elevate o forse non ve la sentite di esporvi troppo al pericolo. Comunque sia, questa sarà la settimana giusta per dare una bella accelerata a tutte quelle questioni urgenti e rilevanti: non rimandate!

Predizioni dell'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Vi aspetta una settimana interessante. In certe giornate vi ritroverete immersi nei vostri impegni e ne sarete stressati, ma ci saranno anche delle giornate completamente positive e soprattutto vincenti. Entro il Plenilunio di sabato potreste ritrovare quella cosa che avevate smarrito o riempirvi di nuove idee. Coloro che hanno o che stanno attualmente lottando contro uno stato di salute ballerino, in settimana riusciranno a riprendersi.

Soldi in uscita.

Capricorno - Settimana sottotono in cui dovrete fare estrema attenzione ai primi tre giorni. Tra lunedì e mercoledì potreste sentirvi poco bene o comportarvi in maniera alquanto scontrosa. Il vostro umore risulterà fiacco e lunatico, ma attenzione a non fomentare litigi in famiglia o all'interno della sfera di lavoro/studio. Qualcuno sarà impegnato in una battaglia. Delle preoccupazioni tormenteranno il sonno, tuttavia sarà bene cercare di non lasciarsi divorare dall'ansia e dal panico. Entro l'estate risulterete più forti che mai.

Acquario - La vostra creatività sarà al centro dell'attenzione. Siete degli eterni Peter Pan ed è proprio questo a rendervi unici e speciali agli occhi degli altri. Nella vita siete spesso stati oggetto d'invidie, ma siete sempre andati avanti per la vostra strada.

Comunque sia, in settimana svilupperete nuovi progetti, idee e sogni. Qualcosa bollirà nel vostro pentolone! Amore in arrivo per chi è solo da molto tempo.

Pesci - Questa sarà una settimana speciale e sorprendente, specie se compirete gli anni. Una persona cara vi saprà emozionare, inoltre resterete a bocca aperta davanti a una novità inaspettata. Qualcosa si smuoverà, specie se da tempo auspicavate a un cambiamento. Troverete la forza e il coraggio di voltare pagina e di mettere un punto a tutte quelle questioni più spinose che vi portate avanti da fin troppo tempo. Amore di coppia meraviglioso: avanti così!