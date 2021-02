Nuovo amore per Lucy Hale, la giovane protagonista dell’acclamato teen drama “Pretty Little Liars”. A far battere il suo cuore ora c’è Skeet Ulrich, alias Fp Jones nella serie Riverdale. I due sono stati paparazzati mentre si lasciavano andare a dolci effusioni per le vie di Los Angeles e in un noto locale della città degli angeli. La rivista americana PageSix ha pubblicato alcune loro foto e un video in cui si mostra il forte feeling che lega la neo coppia. Prima, Lucy Hale sfiora e bacia la mano del compagno e poi tra i due innamorati scatta il fatidico bacio. Gli abbracci, le tenere carezze continuano anche dopo il pranzo.

I due attori americani sono stati immortalati dai fotografi mentre passeggiavano in un parco poco distante dal locale sempre allegri e innamorati. Come ha scritto la rivista “PageSix” probabilmente galeotto fu il set di Cw, ossia Riverdale e il suo spin-off Katy Keene dove i due hanno recitato insieme e hanno trascorso molto tempo, quale occasione migliore per conoscersi.

Lucy Hale e Skeet, l’amore senza età

È di pochi giorni fa la notizia che riguarda il nuovo amore di Lucy Hale e che ha fatto il giro del web. Proprio pochi mesi prima la giovane 31enne era stata al centro del gossip per una presunta relazione con un suo collega, Colton Underwood, volto noto della tv Usa. Ma, a giudicare dalle immagini, sembra proprio che Lucy abbia voltato pagina tra le braccia di Skeet.

Alla lieta notizia i fan si sono scatenati sui social. Molti commenti polemici e non proprio piacevoli a causa della differenza di età tra i due. Lei, infatti, ha 31 anni mentre lui 51: “Non ho idea di come faccia. Lui è troppo vecchio per lei”, “Ma sembra proprio come Aria”, questi alcuni commenti su Twitter. Ma per il momento da parte di entrambi gli attori regna il silenzio.

Lucy Hale alias Aria e i disturbi alimentari

Lucy Hale è nota al pubblico del piccolo schermo per il ruolo di Aria Montgomery nel teen drama Pretty Little Liars. Proprio al culmine della sua carriere la 31enne americana ha confessato a un noto giornale di aver sofferto di disturbi alimentari anche piuttosto gravi. La grande e precoce fama ottenuta grazie al teen drama che ha spopolato nel mondo ha causato in Lucy Hale enormi insicurezze.

L’attrice ha rivelato di essersi vista brutta, fuori forma e non a suo agio con il proprio corpo. Per questo, purtroppo, ha iniziato un periodo di digiuno oppure capitava di correre in palestra per smaltire.

Un racconto molto intimo ma importante poiché lancia un messaggio di aiuto e solidarietà verso tutte le ragazze giovani che seguono Lucy Hale. Mai ricercare la perfezione che non esiste, bisogna amarsi per come si è, mai essere iper critici con noi stessi.