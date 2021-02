Cresce l'attesa per la messa in onda della finale del Grande Fratello Vip 5, il fortunato reality show condotto da Alfonso Signorini che chiuderà i battenti lunedì 1 marzo. Le anticipazioni rivelano che l'attesa maggiore sarà incentrata sulla proclamazione del vincitore assoluto di questa quinta edizione "extra-large" iniziata lo scorso settembre e tutt'oggi ancora in onda. Tuttavia, non mancheranno le sorprese per i protagonisti che stanno portando avanti questo percorso: per Dayane, ad esempio, arriverà il momento di riabbracciare suo fratello Julian.

Anticipazioni Grande Fratello Vip, finale 1 marzo 2021

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sulla finale del Grande Fratello Vip arrivano da Gabriele Parpiglia, il quale ha anticipato che per l'ultima puntata di lunedì 1 marzo ci sarà l'incontro tra Dayane e suo fratello Julian.

La famiglia della modella brasiliana, in queste ultime settimane, è stata scossa dalla notizia della morte di Lucas, fratello più piccolo di Dayane venuto a mancare in seguito ad un terribile incidente stradale. Una grave perdita per la modella brasiliana che ha portato avanti questa sua esperienza all'interno della casa non senza sofferenza.

E poi ancora, tra le ospiti della finale del GF Vip di lunedì sera ci sarà anche la giovane Gaia Zorzi, sorella di Tommaso, che in una recente intervista ha ammesso che stava scegliendo l'outfit giusto per partecipare all'ultimo appuntamento del reality show che vede tra i finalisti anche il suo amato fratello.

Gaia Zorzi ospite alla finale del GF Vip

Intanto Gaia, che si è fatta notare per il suo modo di fare pungente e accattivante proprio come quello di suo fratello, è tra le candidate alla prossima edizione del reality show in onda su Canale 5.

Al momento, però, la Zorzi non ha confermato tale indiscrezione e quindi tutto sembra essere in divenire.

Tornando alle anticipazioni della finale del Grande Fratello Vip di lunedì sera, ci sarà spazio anche per un balletto che vedrà coinvolti tutti gli ex concorrenti che hanno partecipato a questa quinta fortunatissima edizione. A coadiuvare le coreografie c'è Matilde Brandi, anche lei tra le protagoniste di questa edizione.

Il 1° marzo la proclamazione del vincitore di questo GF Vip 5

Occhi puntati, poi, sulla proclamazione del vincitore assoluto di questa edizione. Al momento ci sono tre finalisti certi. Trattasi di Dayane Mello, Tommaso Zorzi e Pierpaolo Pretelli.

A questi tre concorrenti, però, se ne aggiungeranno altri nel corso della prossima puntata del GF Vip in programma il 26 febbraio, a soli tre giorni dalla finalissima.

Chi riuscirà ad avere la meglio al televoto finale? Lo scopriremo il 1° marzo in diretta su Canale 5.