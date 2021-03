Nella prima serata del Festival di Sanremo si sono esibiti i primi 13 big dei 26 in gara. Visti i rigorosi protocolli per la Covid-19, all'Ariston inon è presente il pubblico e gli artisti arrivano in teatro già vestiti. Come ogni anno c’è grande clamore non solo per le canzoni, ma anche per i look scelti dai big, soprattutto dalle cantanti. Arisa è stata la prima cantante a essersi esibita sul palco e ha inaugurato il Festival indossando un elegante tailleur rosso della Maison Margiela. Smoking con giacca in doppio petto e pantalone lungo a zampa total rouge. E ai piedi? Semplici sandali neri.

La sua stilista è Rebecca Baglini.

Da Arisa a Noemi, gli outfit della prima serata

Ls seconda donna in gara nella prima serata del Festival è stata Francesca Michielin in coppia con Fedez, i due si sono esibiti con le aste del microfono unite da un nastro bianco. La cantante ha scelto gli abiti di Miu Miu ispirati agli anni ‘50 e ‘60. Per la prima esibizione la giovane ha indossato un pantalone nero a vita alta a palloncino, con blusa trasparente gioiello ricoperta da maxi cristalli.

A seguire Noemi, che per l’occasione ha scelto di esibirsi in Dolce&Gabbana. Ha cantato “Glicine” indossando un lungo abito a bretelle in tulle ricoperto di Swarovski con coda.

L’abito da sera è interamente fatto a mano, come ha voluto sottolineare la cantante in un post su Instagram, che la ritrae in ascensore con questo outfit.

Il capo d’abbigliamento è un look d’archivio della sfilata 2007/2008 del brand storico italiano.

Se per Noemi il palco dell’Ariston ormai è una sorta di habitat, per Madame, invece, è stato un debutto. La cantante si è esibita vestita in Dior. Tailleur argento in grandi cristalli, pantalone, giacca e piedi nudi. Una camicia trasparente con top che richiama i cristalli e cravatta grigia.

Infine, un solo guanto che ha avvolto la mano sinistra.

Ultima a esibirsi e a concludere la serata è stata Annalisa, che ha scelto un abito Blumarine. Il nuovo direttore creativo del marchio è Nicola Brognano, che ha dato una svolta al brand. La cantante si è esibita all’Ariston indossando un blazer a vestito nero con ricami ton sur ton.

Ai piedi sandali alti alla schiava rossi

Sanremo 2021, la prima classifica provvisoria

Nella prima serata di Sanremo 2021 è stata la giuria demoscopica a votare e a fine puntata è stata resa nota la classifica provvisoria. Per ora in prima posizione c'è Annalisa con il brano Dieci. A seguire: Noemi, Fasma, Francesca Michielin e Fedez, Francesco Renga, Arisa, Maneskin, Max Gazzè, Colapesce-Dimartino, Coma Cose, Madame, Ghemon e Aiello.