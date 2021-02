Saranno sempre più vicini Can e Sanem nelle prossime puntate di DayDreamer in onda su Canale 5. Tutto inizierà con la nascita dell'azienda di cosmesi della ragazza e con il fotografo che farà un gesto molto importante per aiutarla, ma in realtà i due non riusciranno a stare lontani e dentro di sé sapranno che le loro anime sono ancora molto unite.

Nasce la nuova azienda di cosmesi denominata 'Sanem'

Se da una parte Yigit continuerà a tramare per infierire contro Sanem, dall'altra Can la sosterrà con tutto quello che ha, anche economicamente. Avviare l'azienda di cosmetici della giovane Aydin non sarà facile, in quanto mancheranno i soldi per poter procedere, così Can le offrirà l'assegno ricevuto con la vendita della sua barca.

Lei non accetterà, ferendolo amaramente, ma Sanem troverà subito una soluzione per prendere il suo denaro: non vuole avere debiti con lui, ma in alternativa, se vuole aiutarla, può diventare socio dell'azienda. Can accetterà e da questo momento riprenderanno seriamente a collaborare anche professionalmente e i due, insieme al team della nuova Fikri Harika, inizieranno a lavorare alla linea di creme che si chiamerà proprio "Sanem".

Questo evento farà cadere il gelo anche tra Can e Leyla. Quest'ultima si è sempre comportata in maniera abbastanza fredda nei confronti del cognato, soprattutto dopo l'anno orribile trascorso dalla sorella. Ora, però, vede Sanem nuovamente felice e capisce che è tutto merito della presenza di Can. Per questo gli chiederà se ha nuovamente intenzione di andarsene: lui le prometterà che non lo farà.

Can scopre che Sanem indossa ancora il suo anello di fidanzamento

Intanto Can e Sanem decideranno di proseguire di stare vicini solo professionalmente, anche se dentro di loro sanno che provano ancora qualcosa l'uno per l'altra. Sanem l'ha capito quando Can ha rischiato la sua vita in mezzo alle fiamme del capanno per recuperare la sua bandana, ma anche il fotografo comprenderà quanto la ragazza tiene ancora a lui.

Infatti, mentre lei dormirà sull'amaca, vedrà che al collo indossa una collana che ha come ciondolo l'anello di fidanzamento da lui regalatole un anno prima, durante la proposta di matrimonio.

Per far ammettere a Sanem che in realtà ci tiene a lui, deciderà di sfilarglielo dal collo e prenderglielo. Quando la ragazza si renderà conto di aver perso l'anello, inizierà le ricerche che, come al solito, saranno al limite del tragicomico, al punto che alcuni penseranno che la ragazza stia nuovamente dando segni di pazzia.

Intanto la ragazza dovrà sempre fare attenzione a Yigit, che cercherà di impietosirla fingendo dei problemi al ginocchio.