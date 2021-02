Il clima all'interno della casa del Grande Fratello Vip si fa sempre più infuocato per la coppia composta da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi e il 5 febbraio, al termine della puntata in diretta in onda su Canale 5, tra i due c'è stata un'accesa lite in presenza di Maria Teresa Ruta e Andrea Zelletta. Ad accendere la miccia è stato Pierpaolo, il quale ha ammesso di non aver gradito l'atteggiamento della sua fidanzata quando nel corso della puntata, Alfonso Signorini gli ha dato quasi dello "zerbino". Pierpaolo si sarebbe aspettato una reazione diversa da Giulia e non ha nascosto la sua amarezza.

La lite tra Pierpaolo e Giulia dopo la puntata serale del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, Pierpaolo durante l'appuntamento in prime time con il Grande Fratello Vip, è stato nuovamente messo in discussione dal conduttore il quale ha sottolineato che come accadeva già ai tempi della sua amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci, Pretelli non prenderebbe mai posizioni nelle discussioni.

E così Pierpaolo ha accusato Giulia di avere bene a mente solo quello che lei ha fatto per lui nel corso di queste settimane ma non quello che lui ha fatto nei suoi confronti all'interno della casa di Cinecittà.

"Mi aspettavo da te stasera una parola, visto che questa è una cosa per cui io ho sofferto da 5 mesi" ha sbottato Pierpaolo al termine della puntata serale del GF Vip, ribadendo che in trasmissione lo hanno accusato di essere quel tipo di persona che non prende mai posizione.

'Non hai giocato di squadra' sbotta Pierpaolo contro Giulia

Pretelli, quindi, ha ribadito che si sarebbe aspettato un gesto o almeno una parola da parte di Giulia, dato che lei è la persona che lo conosce meglio all'interno della casa di Cinecittà e sa qual è il suo modo di fare e di agire.

Pierpaolo ha poi rincarato la dose dicendo che in questo ultimo periodo si è sempre esposto, cosa che non faceva prima, perché non gliene fregava nulla di prendere una posizione.

"Lo faccio per noi, per me, per te. Tu oggi non hai giocato di squadra" ha chiosato poi Pierpaolo durante l'accesa lite in sauna con la sua fidanzata.

Giulia sbotta con Pierpaolo: 'Sei permaloso'

Giulia, dopo aver ascoltato lo sfogo del suo fidanzato, ha ammesso di essere dispiaciuta ma al tempo stesso gli ha ribadito che non dovrebbe prendersela in questo modo, così come ha sottolineato anche Alfonso Signorini nel corso della puntata in diretta del GF Vip.

"Sei permaloso" ha ammesso Giulia Salemi, ribadendo un pensiero che già qualche giorno fa aveva avuto modo di esternare al giovane Pierpaolo. Cosa accadrà a questo punto tra i due? Riusciranno a ritrovare il sereno dopo questa lite? Lo scopriremo nelle prossime ore.