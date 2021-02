La tematica dell'orientamento sessuale ha caratterizzato gran parte della puntata del 26 febbraio del GF Vip. Il dibattito si è infiammato durante il confronto tra Dayane Mello e Tommaso Zorzi con la brasiliana che ha ribadito di aver provato dei sentimenti per Rosalinda Cannavò. Successivamente è stato mostrato un tweet di un utente che ha duramente criticato l'influencer per le parole rivolte alla modella: "Un omosessuale che dice 'mezza lesbica' mi fa ancora più impressione di quando lo dice un etero". Commento che ha provocato la reazione stizzita del venticinquenne: "Ho usato un termine poco carino, ma non credo di dovermi giustificare sul tema Lgbt.

Rimango sempre basito quando mi capitano queste cose ma in genere uso termini crudi anche su me stesso. Non ho mai discriminato chi ama sia gli uomini che le donne".

Successivamente Alfonso Signorini ha stuzzicato Stefania Orlando sull'amicizia con Tommaso: "So che il tuo migliore amico è gay, forse il rapporto con Tommaso non si è creato per caso". Immediata la replica della show girl che ha spiegato che non ama "ruolizzare". "Divido il mondo tra persone brave e meno brave ed a me piacciono le persone perbene". Risposta che ha incassato l'apprezzamento del mondo social che ha, invece, puntato l'indice nei confronti del direttore del settimanale Chi.

Alfonso Signorini stuzzica Stefania Orlando sull'amicizia con Zorzi

Tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando il feeling è stato immediato.

L'amicizia tra l'influencer e la show girl si è consolidata con il passare delle settimane e non è stata scalfita neanche da alcune piccole incomprensioni. Nei momenti di crisi il venticinquenne ha trovato conforto nell'ex moglie di Andrea Roncato che in un paio di circostanza l'ha bloccato davanti alla porta rossa. Dall'altra parte anche il milanese non ha esitato ad intervenire quando l'amica ha manifestato l'intenzione di lasciare la casa più spiata dagli italiani.

Rapporto di amicizia sul quale si è soffermato Alfonso Signorini nel corso della puntata del 26 febbraio del GF Vip con Stefania che ha precisato che si è trovata subito in sintonia con Zorzi. "È bello che sia nata un'amicizia tra due età così diverse".

'L'orientamento sessuale non c'entra nulla, il nostro rapporto è nato spontaneamente'

Il conduttore del Grande Fratello Vip ha fatto poi notare a Stefania Orlando che anche all'esterno della casa il suo miglior amico è gay.

"Conosco molte donne che hanno come miglior amico un omosessuale. In tanti dicono che abbiano una maggiore sensibilità". La show girl ha replicato affermando che il rapporto con Zorzi è nato spontaneamente.

"L'orientamento sessuale non c'entra niente. A me non piace ruolizzare, il mondo si divide in persone brave e meno brave" - ha sottolineato la compagna di Simone Gianlorenzi con il conduttore che ha precisato di aver affrontato il discorso perché orgoglioso della sua omosessualità. La presa di posizione del direttore di Chi ha diviso il web con gli utenti che hanno apprezzato le parole di Stefania Orlando.