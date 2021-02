Un posto al sole continua ad emozionare i suoi fan con nuovi colpi di scena per i personaggi di Palazzo Palladini e secondo le anticipazioni dall'1 al 5 marzo, al centro delle scene ci saranno Nunzio, Clara e Niko. Franco vorrà aiutare il figlio adottivo e penserà di contattare Roberto Ferri per cercare una soluzione, mentre la compagna di Alberto sarà pericolosamente vicina a Patrizio. Quest'ultimo sarà in crisi con Rossella e dopo il bacio con Clara si sentirà confuso, mentre Niko sentirà di nuovo Susanna dopo le insistenze di Jimmy.

Patrizio sarà confuso a causa dei suoi sentimenti: spoiler Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dall'1 al 5 marzo raccontano che Franco chiederà aiuto a Roberto per risolvere i problemi economici di Nunzio. Dopo aver trovato una soluzione per il problema del figlio adottivo, Boschi penserà di accompagnarlo in Sicilia, ma subentrerà un altro imprevisto e l'uomo si troverà a dover fare una scelta difficile. Dopo diversi ostacoli, il giovane sembrerà finalmente fuori dai guai e Franco potrà sentirsi sollevato. Nel frattempo, dopo il bacio tra loro, Clara e Patrizio non potranno fare a meno di pensare a quel momento di vicinanza, anche se torneranno alle rispettive vite. Rossella sarà distante dal figlio di Raffaele a causa dei suoi problemi all'università: quando presenterà la bozza del suo lavoro, il professor Volpicelli non sembrerà soddisfatto e la ragazza non vivrà bene la cancellazione della tesi.

Per Clara, invece continueranno le incomprensioni con Alberto e dopo l'ennesimo litigio la ragazza cercherà nuovamente Patrizio e i due saranno ancora pericolosamente vicini.

Raffaele sarà preoccupato per Diego: spoiler settimana 1-5 marzo

Le anticipazioni di Un Posto al sole dall'1 al 5 marzo rivelano che il giovane chef si sentirà profondamente in colpa per aver baciato Clara e inoltre Rossella si scuserà con lui per essere stata nervosa.

Patrizio si sentirà confuso e non saprà come comportarsi con le due ragazze. Nel frattempo, Niko sarà convinto da Jimmy e contatterà Susanna, perché il bambino vorrebbe intervistarla per il compito in classe, mentre Raffaele sarà preoccupato per il futuro di Diego. Il portiere deciderà di parlare con Don Giuseppe per cercare un punto di incontro. Intanto, Sasà e Bice, di ritorno dalla cena con Morgana e Sarti, racconteranno la loro serata a Guido e Mariella ma avranno due versioni contrastanti.

Mentre i coniugi Del Bue proveranno ad arginare la sorella di Sasà, Bruno inizierà a comportarsi con una certa insofferenza nei confronti del suo compagno. Infine, Filippo continuerà a nutrire forti dubbi nei confronti di Lara e proverà a mettere in guardia suo padre.