La notizia che sta impazzando sul web da qualche ora su Stefano De Martino, non ha nulla a che fare con i soliti Gossip o con i programmi televisivi. Venerdì 5 febbraio, infatti, il napoletano ha perso l'amata nonna Elisa pare a causa di un incidente domestico al quale i soccorritori non avrebbero potuto rimediare. Il conduttore Rai non si è ancora esposto sui social network per commentare la dolorosa perdita, ma i giornalisti la danno per certa: la nonna materna del 31enne non c'è più.

Dolore per Stefano De Martino: la nonna è venuta a mancare

Il 5 febbraio 2021 è una giornata che Stefano non dimenticherà mai: poche ore fa, il presentatore Rai ha saputo che nonna Elisa non c'è più.

Secondo le prime indiscrezioni trapelate sul web, la 85enne sarebbe stata da sola in casa quando è incappata in una caduta che le sarebbe costata la vita: i soccorsi sarebbero arrivati sul posto in poco tempo, ma non avrebbero potuto fare nulla per evitare il peggio.

Ancora non si sa se De Martino era a Napoli oppure a Milano quando la nonna materna è venuta a mancare improvvisamente.

I funerali sarebbero fissati per sabato 6 febbraio, nella chiesa dello Spirito Santo a Torre Annunziata.

Il rapporto di Stefano De Martino con la nonna

La notizia della scomparsa di nonna Elisa, ha addolorato tutti i fan dell'ex ballerino, che hanno imparato ad apprezzare e a voler bene alla signora soprattutto grazie ai video che il 31enne pubblicava assieme a lei sui social network.

La 85enne, infatti, è apparsa in tante Instagram Stories che Stefano ha postato quando si trovava a Torre Annunziata, ovvero la cittadina dove è nato e cresciuto. I due si sono resi protagonisti di molte gag, come quelle in cui De Martino chiedeva alla nonna di sponsorizzare le sue ospitate nei programmi oppure la messa in onda delle puntate degli show che lui conduceva.

Elisa era la sostenitrice numero uno del nipote, una delle poche che ha creduto nel suo talento sin dall'adolescenza, quando il ragazzo voleva studiare per diventare qualcuno in un settore difficile come quello della danza.

La nonna fan numero uno di Stefano De Martino

La signora Elisa è diventata popolare anche grazie alla partecipazione al documentario che Stefano ha fatto sulle sue origini, quello che è andato in onda su Real Time qualche anno fa.

In quell'occasione, la nonna ha elogiato il nipote per la tenacia che ha avuto nel realizzare un suo sogno professionale: diventare qualcuno e aiutare tutta la sua famiglia di Torre Annunziata.

De Martino ha nominato la nonna materna anche in un'intervista rilasciata di recente a Fabio Fazio, in cui ha detto che l'anziana l'avrebbe esortato più volte a prendere parte a una puntata di Che tempo che fa perché ormai anche lui faceva televisione.

La 85enne era molto legata anche a Santiago, il bambino che Stefano ha avuto da Belen Rodriguez: tutte le volte che andava in vacanza con il figlio a Napoli e dintorni, il conduttore Rai non perdeva l'occasione di portarlo a visitare la bisnonna, che però ha frequentato e visto meno da quando il matrimonio con la showgirl argentina è finito.

Approfittando delle registrazioni delle puntate di Stasera tutto è possibile (che si tengono in Campania), De Martino andava spesso a trovare l'amata nonna e con lei registrava divertenti video che poi condivideva sul suo profilo Instagram.