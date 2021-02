Arrivano le anticipazioni settimanali della nota soap opera Tempesta d'amore, meglio conosciuta in patria con il titolo di "Sturm der liebe". Le nuove trame si riferiscono alle puntate che andranno in onda in Italia dal 21 al 27 febbraio 2021, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:35.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul primo incontro amoroso di Michelle e Paul, sulla volontà di Christoph di ritrovare Karl, sui piani ideati da Ariane per portare il Furstenhof sul lastrico e sui tentativi fatti da Franzi per aiutare Tim a stare meglio fisicamente.

Michelle viene derubata

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Michelle venderà i suoi gioielli per poi rendersi conto di essere stata truffata. Avvilita dall'accaduto, la giovane chiederà aiuto a Paul che si offrirà subito di aiutarla a rintracciare il malvivente. Effettuato il recupero del maltolto, il Lindbergh ritornerà al Furstenhof e consegnerà i gioielli a Michelle che deciderà di ringraziarlo trascorrendo la notte con lui. Il giorno seguente però, la giovane confesserà a Paul di non aver ancora rinunciato al suo sogno di intraprendere un viaggio in giro per il mondo. Nel frattempo, Franzi sarà molto felice nel sapere che al lago Tim ha rimediato soltanto una commozione celebrale e una brutta botta ad una spalla.

Bela trova un nuovo lavoro

Dopo aver ricevuto la visita dei suoi genitori, Lucy si lascerà andare alla sofferenza per aver perso l'amore di Paul. Più tardi, la giovane aiuterà con successo Bela ad essere assunto come addetto alle comunicazioni di un'azienda per droni. Christoph si metterà alla ricerca di Karl nella speranza che l'uomo possa aiutarlo a trovare il denaro che gli ha rubato Ariane.

Saputo ciò, quest'ultima s'impegnerà a fare in modo che Saalfeld sia ben lontano dallo scoprire cosa sia successo veramente a Karl. I tre finanziatori di Rosalie si presenteranno inaspettatamente al Furstenhof, mettendola in difficoltà. Nel frattempo, Paul cercherà di convincere Michelle a non partire, iniziando una relazione stabile con lei.

Werner organizza una gara di rally

Ariane effettuerà una serie di macchinazioni che faranno svuotare le casse del Furstenhof. Sconvolto dalla crisi economica del suo hotel, Werner organizzerà in zona una gara di rally per attirare l'attenzione di clienti molto ricchi. Grazie all'aiuto di una sonda, Alfons ritroverà un amuleto che apparentemente possiede dei poteri speciali. Franzi lo verrà a sapere e regalerà l'oggetto a Tim nella speranza che possa aiutarlo a superare i suoi problemi alla spalla. Hildegard confiderà ad Alfons di sentirsi pronta per andare in pensione, al contrario di quello che avrebbe voluto fare suo marito. Ariane inizierà a preoccuparsi quando Robert deciderà di far controllare gli armadietti del personale per verificare la possibile presenza di vernici a piombo.

Poco dopo , Vanessa sarà molto felice nel sapere che Robert vorrebbe rendere pubblica la loro relazione.