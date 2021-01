Ritorna l'angolo dedicato alle puntate della soap opera Tempesta d'Amore con le anticipazioni degli episodi tedeschi: Christoph (interpretato dall'attore Dieter Bach) deciderà di voler entrare nel mondo della politica e verrà sostenuto dalla sua nuova compagna Selina (attrice Katja Rosin). Nel frattempo, Leentje vorrà vivere un'avventura con André (interpretato dall'attore Joachim Latsch) ma non andrà bene. Intanto, Florian (attore Arne Lober) accuserà la sua amata Maja (attrice Christina Arends) di averlo ingannato inscenando la miracolosa guarigione da parte di Shirin, mentre il personal trainer Max (interpretato dall'attore Stefan Hartmann) riuscirà a far distrarre Vanessa (attrice Jeannine Gaspar) dopo l'intervento in ospedale.

Infine, Rosalie proverà ad entrare nel mondo della politica per sconfiggere l'albergatore Christoph, mentre Maja proverà a non far costruire la strada a Florian.

Prossime puntate, anticipazioni in Germania: Florian pronto per costruire la strada

Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d'Amore, Florian penserà di appoggiare il progetto di Erik per costruire una strada sul suo pezzo di terra, ma Maja si renderà conto di non aver tanti soldi a disposizione per aiutarlo con la pulizia del bosco. Nel frattempo, Selina rimprovererà il suo amato Christoph di aver corrotto il terapeuta della perfida Ariane (attrice Viola Wedekind) per provare ad entrare nella politica, mentre André trascorrerà una notte nel bosco insieme a Leentje.

Prossimi episodi tedeschi di Tempesta d'Amore: Alfons vorrà dimostrare a Max di saper pattinare

Nei prossimi episodi della soap opera Tempesta d'Amore, Alfons (interpretato dall'attore Sepp Schauer) tenterà di far colpo su Max, dimostrandogli di saperci fare con i pattini. Nel frattempo, Rosalie (attrice Natalie Alison) vorrà sfidare Christoph e deciderà di intraprendere il mondo politico, mentre Maja cercherà di convincere il suo ragazzo Florian a non costruire la strada per il futuro albergo di Erik.

Tempesta d'Amore, episodi in onda in Germania: André non sarà felice dell'avventura nel bosco

Le anticipazioni tedesche della soap opera Tempesta d'Amore, rivelano che André accontenterà Leentje ma non sarà felice di quest'avventura in mezzo al bosco. Nel frattempo, Joell farà in modo che Lucy (interpretata dall'attrice Jennifer Siemann) si occupi dell'organizzazione per inaugurare il bistrot a cui deciderà di prendere parte.

Per scoprire tutte le prossime puntate della soap opera Tempesta d'Amore, bisognerà attendere le anticipazioni degli episodi che andranno in onda in Germania.