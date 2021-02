Giancarlo Cellucci è finto al centro delle polemiche dopo quanto accaduto nella puntata di Uomini e donne andata in onda lo scorso 3 febbraio. Il cavaliere, infatti, si è scontrato con Aurora Tropea minacciando di rendere pubblici dei filmini privati della dama. Un comportamento che ha indignato gran parte del pubblico, che non ha risparmiato critiche al cavaliere, il quale ora si difende attraverso le pagine del settimanale di Uomini e donne.

U&D, Giancarlo nella bufera dopo il caso dei filmini di Aurora

La puntata di Uomini e donne andata in onda su Canale 5 lo scorso 3 febbraio ha sollevato un polverone.

In quella circostanza Giancarlo si è reso protagonista di un accanimento verso Aurora Tropea, arrivando a minacciare di far vedere a tutti dei filmini che la dama gli avrebbe inviato nel tentativo di sedurlo. Una discussione che è andata avanti e, viste le accuse, Aurora ha lasciato lo studio in lacrime senza più farvi ritorno.

Su U&D Magazine Giancarlo dichiara: 'Non ho nulla da rimproverarmi'

A distanza di qualche giorno dalla messa in onda della puntata Giancarlo, In riferimento a quanto accaduto con Aurora, ha dichiarato: "Non ho nulla da rimproverarmi", ammettendo però che la situazione in studio in effetti è degenerata. Giancarlo ha ammesso solo in parte le sue colpe, cercando di giustificare in qualche modo il suo comportamento. "Credo di essere un uomo onesto" ha continuato il cavaliere, cercando di difendersi dalla pioggia di critiche ricevute.

Aurora avrebbe diffidato Giancarlo e Uomini e donne dopo il caso dei filmini

Il pubblico di Uomini e donne non ha gradito affatto l'atteggiamento di Giancarlo e di tutti i presenti in studio nei riguardi di Aurora. Anche Selvaggia Lucarelli è intervenuta nei giorni scorsi su Instagram, criticando non solo il programma, ma anche la stessa Maria De Filippi, rea di non aver fatto nulla per fermare quello che stava accadendo in studio.

È stata pubblicata pure un'indiscrezione secondo la quale Aurora avrebbe diffidato Giancarlo Cellucci e il programma dopo quanto accaduto. A ogni modo al momento la dama non ha dato nessuna conferma in merito a un'eventuale azione legale. Intanto, secondo le anticipazioni riguardanti le nuove registrazioni di Uomini e Donne, Giancarlo Cellucci continua a essere uno dei protagonisti del trono over, nonostante gran parte del pubblico abbia chiesto che venga allontanato dal programma.