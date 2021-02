Selvaggia Lucarelli, nella giornata di giovedì 4 febbraio, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, in cui ha commentato quanto accaduto il giorno prima a Uomini e donne. Nella puntata del 3 febbraio del dating show di Maria De Filippi, i telespettatori hanno assistito ad una lite fra Aurora Tropea e Giancarlo Cellucci, in cui il cavaliere ha fatto intendere di avere dei filmini della dama e ha mostrato il suo cellulare a Gianni Sperti. La giornalista si è dissociata da quanto trasmesso su Canale 5 e ha espresso opinioni negative sulla scelta della produzione, di mandare in onda quella parte, giudicandola diseducativa.

La lite a Uomini e Donne fra Aurora e Giancarlo: il commento di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha premesso ai suoi follower di non seguire Uomini e Donne ma, nonostante questo, ha provato a ricostruire quanto andato in onda nella puntata pomeridiana di Canale 5, il 3 febbraio. In quella giornata c'è stata una lite fra Aurora e Giancarlo e la giornalista ha scritto che, dopo essere iniziata la discussione riguardo all'aver avuto rapporti più intimi, Tropea ha negato, mentre Cellucci ha continuato ad affermare la sua tesi, spalleggiato dai due opinionisti del programma: Gianni Sperti e Tina Cipollari. La scrittrice ha ricordato che Giancarlo, per avvalorare la sua tesi, aveva dichiarato di avere dei video per dimostrare le sue parole.

Selvaggia Lucarelli contro Uomini e Donne

La ricostruzione di Selvaggia Lucarelli è proseguita poi, riportando che Aurora ha negato la presenza di video intimi, mentre Giancarlo ha detto che erano presenti nel suo cellulare in camerino e Tina Cipollari si è offerta di accompagnarlo a prendere il telefonino . La giornalista ha proseguito, commentando quanto accaduto ad Aurora a Uomini e Donne: ''Il tutto in un crescendo che definire trash sarebbe fuorviante.

Perché qui il problema non è il trash''. Per Selvaggia Lucarelli il problema fondamentale è stato normalizzare una situazione nella quale un uomo ha ricordato ad una donna, di essere in possesso di video con le prove di una relazione intima.

Per Selvaggia Lucarelli ci sarebbero dei bulli a Uomini e Donne

Selvaggia ha proseguito, parlando di bulli all'interno di Uomini e Donne, che avrebbero incitato Giancarlo a mostrare i video incriminati.

Lucarelli ha inoltre detto che Aurora, imbarazzata per quanto stava succedendo, ha dovuto discolparsi, invitando Giancarlo a fare vedere quello che ormai aveva detto di possedere, definendo Maria De Filippi 'Ponzio Pilato'. In merito a quanto mandato in onda, la giornalista ha definito diseducativa la scena e ha giudicato negativamente la scelta della produzione di mandare in onda la lite, dal momento che si tratta di un programma registrato: ''Mi spiace ma non ci siamo. Questa volta Maria io esco''.