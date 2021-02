I colpi di scena a C'è posta per te non mancano mai e, nel corso della puntata di ieri sera 6 febbraio, è stata raccontata la vicenda di una madre che ha chiesto aiuto alla trasmissione di Maria De Filippi per riallacciare il rapporto con i suoi due figli che l'hanno ripudiata dopo che lei è andata via di casa con un altro uomo, chiudendo così il suo problematico matrimonio con il marito.

Il clima in studio è stato particolarmente teso, al punto che i figli della donna hanno scelto di non aprire la busta. De Filippi, però, ha preso in mano le redini della situazione e ha lasciato lo studio della trasmissione per quattro minuti per convincere i ragazzi a cambiare idea.

C'è posta per te, una mamma chiede aiuto per riallacciare il rapporto con i figli

Nel dettaglio, durante il racconto di questa storia, Maria De Filippi ha cercato in tutti i modi di convincere Davide a dare una seconda chance a sua mamma e quindi a recuperare il loro rapporto.

Il ragazzo, però, non ha cambiato idea e nonostante sua moglie gli chiedesse di perdonare la madre, lui ha scelto di non cambiare posizione.

Di conseguenza anche Chiara, l'altra figlia della donna mandata a chiamare a C'è posta per te con suo marito, ha scelto di chiudere la busta e quindi di non riallacciare il rapporto con la mamma che, disperata, implorava i suoi figli di perdonarla e di ripartire da zero.

L'uscita di Maria De Filippi dallo studio di C'è posta per te per 4 minuti

Tuttavia, nel momento in cui i ragazzi sono usciti dallo studio del people show di Canale 5, Maria De Filippi ha deciso di agire in prima persona e di prendere in mano le redini della situazione per far cambiare idea ai protagonisti di questa storia che avevano scelto di chiudere la busta.

La conduttrice di C'è posta per te ha così lasciato lo studio per un totale di quattro minuti e si è recata dietro le quinte dello show per convincere i ragazzi a cambiare idea e dare così una seconda chance alla loro mamma.

Durante l'assenza della De Filippi, su Canale 5 è andato in onda il silenzio assoluto con le immagini dello studio che non ha proferito parola, in attesa di scoprire quello che sarebbe successo.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Al suo rientro, Maria De Filippi riesce a far aprire la busta di C'è posta per te

Alla fine, si può dire che la conduttrice abbia fatto il "miracolo" (almeno in parte). Al suo rientro, infatti, la De Filippi ha comunicato che Davide ha ribadito di essere pronto a sentire sua mamma solo telefonicamente (per il momento).

L'altra figlia, invece, accompagnata da suo marito e anche dalla moglie di Davide, hanno scelto di tornare in studio per togliere la busta e quindi riabbracciare la donna, che non ha potuto fare a meno di dire un sincero "grazie" alla De Filippi per il suo intervento.