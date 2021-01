Dalla frazione Abatemarco di Montano Antilia, provincia di Salerno, a C'è Posta per te per cercare di recuperare il rapporto con la moglie dopo il tradimento. Francesco lavora come cuoco e ha raccontato alla redazione del people-show di Canale 5 di aver aver avuto una relazione intima con una ragazza che lavorava con lui e di aver detto alla consorte, Susy, che era stata soltanto una scappatella, un momento di debolezza dopo 12 anni tra fidanzamento e matrimonio. In realtà la trentaquattrenne, madre di un figlio, ha scoperto che tra i due c'è stato un ritorno di fiamma l'estate scorsa dopo aver trovato dei messaggi del partner dell'amante.

Quest'ultimo si è recato presso l'attività dove lavora Francesco e gli ha rifilato un pugno. Subito dopo la moglie, nuovamente incinta, ha provocatoriamente comunicato al marito di voler chiamare la figlia con il nome della donna che stava frequentando. Ogni tentativo di chiarimento è risultato vano e la situazione è ulteriormente precipitata quando Susy gli ha riferito di aver dovuto interrompere la gravidanza e che aveva deciso di chiedere la separazione. In studio la giovane mamma ha esposto le sue perplessità ma alla fine ha concesso una seconda possibilità al marito per il bene del figlio. Dall'altra parte la conduttrice è finita nel mirino del web per aver definito l'amante di Francesco un po' troppo disinvolta.

Francesco scrive a C'è Posta per Te per chiedere perdono a Susy dopo il tradimento

Da compagni alle scuole elementari a marito e moglie. La love story di Francesco e Susy da Montano Antilia (provincia di Salerno) è partita da lontano e si è rafforzata con il trascorrere degli anni. Dopo otto anni di fidanzamento i due giovani si sono sposati nel 2016 e subito dopo sono diventati genitori di Roberto.

Il legame è stato solido fin quando il trentaquattrenne non ha incrociato sul posto di lavoro una ragazza che ha mostrato subito interesse nei suoi confronti. Il feeling è cresciuto tra un ammiccamento e l'altro nel momento in cui la moglie aveva poco tempo da dedicare alla famiglia per questioni lavorative.

Francesco si è lasciato andare e ha iniziato una relazione con la collega che poi ha raccontato tutto a Susy.

In un primo momento il giovane cuoco è riuscito a chiarire ma poi è tornato a frequentare la donna nell'estate del 2020 fino a quando non ha avuto un'accesa discussione con il partner di quest'ultima e la moglie ha scoperto di essere stata nuovamente tradita. Da qui la decisione di lasciare il marito che ha scritto a C'è Posta Per Te per recuperare il rapporto con la donna.

Il trentaquattrenne chiede scusa, la moglie lo perdona: 'Per il bene di nostro figlio'

Susy ha accettato l'invito del people-show di Canale 5 e si è commossa nel vedere la clip dei momenti più significativi della storia d'amore con il marito prima di ascoltare le sue parole. Senza fare giri di parole Francesco ha ammesso di aver sbagliato: "Ti ho tradito e ti ho ferito come mamma e questo è un enorme peso che porto sulla mia coscienza", ha affermato il salernitano che ha chiesto scusa alla consorte sottolineando che senza di lei niente ha più senso.

"Abbiamo fatto grandi sacrifici e vederli volare via così è un grande dolore", ha aggiunto il cuoco che ha spiegato quanto gli mancano le coccole delle moglie e la possibilità di giocare con il figlio.

Dall'altra parte Susy non ha nascosto di provare ancora dei sentimenti per il coniuge e ha ammesso di averlo trascurato un po': "Faccio fatica a riconoscerlo dopo quello che ha fatto. Entrambi siamo cresciuti con dei valori ed anche per lui la famiglia è importante". A questo punto è intervenuta Maria De Filippi per mediare e trovare un punto di incontro. "Non mi sembra un traditore seriale", ha sottolineato la conduttrice che ha ricordato che il cuoco si è lasciato andare anche per gli atteggiamenti disinvolti della collega di lavoro che si sono protratti nel tempo.

Alla fine Susy ha deciso di aprire la busta e concedere una nuova chance a Francesco: "Lo faccio per il bene di mio figlio. Credo che nella vita tutti commettono degli errori e che una seconda possibilità va sempre data".