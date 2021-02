Nicola Vivarelli è stato intervistato nei giorni scorsi da Uomini e donne Magazine e ha parlato della sua esperienza all'interno del programma di Maria De Filippi, terminata qualche mese fa a causa della sua partenza per lavoro, quando l'ex cavaliere del trono Over ha lasciato Uomini e Donne per imbarcarsi verso le Bahamas. Nel corso dell'intervista, Vivarelli ha raccontato della sua conoscenza con la dama Gemma Galgani all'interno del dating show e ha parlato della sua famiglia. Riguardo la sua sfera sentimentale, il ventisettenne toscano ha confessato di essere libero ma di voler mettere su famiglia: "Vorrei una donna al mio fianco e un figlio".

Nicola Vivarelli: 'La persona che mi manca è mia madre'

Nicola Vivarelli, durante l'intervista, ha parlato del suo periodo lontano da casa e dagli affetti. Fuori dalla studio di Uomini e Donne, infatti, Vivarelli è un Ufficiale della Marina Mercantile, il ventisettenne sembrerebbe adorare il suo lavoro, ma ha dichiarato: "Mi manca l'odore del mio letto, il mio cane e gli amici" e ha aggiunto: "La persona che mi manca di più è mia madre". L'ex cavaliere, però, ha confessato di ritenersi fortunato ad avere un lavoro, nonostante le mancanze e le difficoltà, a tal proposito ha dichiarato: "Qui a bordo non siamo molti e i passeggeri non ci sono (...) Non è così emozionante come sembra" e ha aggiunto: "Per fortuna ho incontrato un buon team, non posso certo lamentarmi".

Vivarelli ha raccontato, inoltre, che nel tempo libero si dedica alle letture, alla fotografia e all'attività fisica.

Uomini e Donne, Nicola: 'Non ho avuto un padre presente'

Nicola Vivarelli ha svelato alcuni dettagli della sua vita privata e ha parlato della sua famiglia: "Ricordo gli insegnamenti del mio caro nonno, mi diceva di godermi ogni giorno come se fosse l'ultimo".

Parlando invece di suo padre, Nicola ha dichiarato: "Non ho avuto un padre molto presente, per il suo lavoro e perché si è risposato e trasferito in Puglia". Nicola ha confessato di aver sentito molto l'assenza di suo padre, soprattutto in alcuni momenti della sua vita quotidiana: "Mi mancava vederlo ad una partita di calcio".

Vivarelli: 'Ci penso a Gemma'

Alla fine dell'intervista, Vivarelli ha parlato della sua conoscenza con Gemma Galgani, avvenuta all'interno del dating show e ha dichiarato: "Ci penso a Gemma (...) La rispetto e ci sono affezionato". Riguardo il rapporto tra la Galgani e Maurizio, Nicola ha confessato di non riuscire a seguire Uomini e Donne, a causa del poco tempo a disposizione e per la mancanza di connessione, ma che ha potuto seguire a grandi linee la storia tra Gemma e Maurizio, attraverso i social e i vari articoli riguardanti il dating show. A tal proposito, l'ex cavaliere toscano ha dichiarato: "Gemma è una donna sensibile e fragile (...) Non giudico Maurizio, ma il suo comportamento". Sempre sulla dama torinese, Vivarelli ha poi confessato: "Mi capita di mandare qualche messaggio a Gemma è sempre bello parlare con lei".