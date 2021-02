Interessanti novità sono accadute nel corso della nuova registrazione di Uomini e donne, avvenuta il 16 febbraio negli studi Elios di Roma. Le anticipazioni della nuova puntata rivelano che si è sfiorata la rissa tra due noti cavalieri del popolare dating show. Nel dettaglio, Riccardo Guarnieri ha reagito male a una battuta di Armando Incarnato, che sminuiva le sue "doti amatoriali".

Uomini e Donne: registrazione martedì 16 febbraio

Martedì 16 febbraio si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne dove sono accaduti numerosi colpi di scena. Le anticipazioni della nuova registrazione segnalano che Maria De Filippi ha fatto accomodare due nuove signore tra le fila del parterre femminile Isabella ed Elsa.

Quest'ultima ha dichiarato di conoscere Gemma Galgani, in quanto era sua cliente in una profumeria in cui lavorava a Torino.

In seguito, la conduttrice ha mostrato un confessionale di Gemma dove è apparsa molto dispiaciuta dal comportamento assunto da Maurizio Guerci e Tina Cipollari nei suoi confronti. La dama di Torino, a questo punto, ha fatto il suo ingresso in studio sulle note di Sincerità di Arisa. In questo frangente, si è tornati a parlare della foto di Maurizio, ma Gianni Sperti ha messo fine alla discussione, visto che tra la dama e il cavaliere le cose sono terminate.

La protagonista della registrazione è stata anche Tina Cipollari, la quale si è recata in regia e ha fatto chiudere il microfono di Gemma e distorto la sua voce in modo che sembrasse una papera.

Riccardo sente la mancanza di Roberta

Nella registrazione del 16 febbraio di U&D, Riccardo Guarnieri ha rivelato di essere stato a cena con Antonella. I due hanno raccontato di essersi trovati a loro agio. I due hanno fatto anche colazione insieme.

Successivamente Riccardo ha fatto il punto anche sulla conoscenza con Roberta Di Padua, visto che durante la registrazione precedente la dama aveva deciso di lasciarlo.

Il tarantino ha confessato di averle inviato dei messaggi per San Valentino per dirle che sentiva la sua mancanza. La dama, a questo punto, ha ammesso che non voleva in realtà lasciarlo, ma dargli una lezione in quanto non si sentiva desiderata da lui. Una frase che ha scatenato la furia di Guarnieri, che l'ha incolpata di non apprezzarlo fisicamente.

Alla fine i due hanno deciso di vedersi per un chiarimento a fine registrazione.

Armando sminuisce Guarnieri nell'intimità: è quasi rissa

Giancarlo, invece, ha deciso di dare l'esclusiva ad Alessandra, mentre Armando è stato protagonista di una forte lite con Riccardo. Il cavaliere napoletano non ha particolarmente gradito gli apprezzamenti che il tarantino ha fatto nei riguardi di Federica. Per questo motivo Incarnato è uscito dallo studio, facendo una battuta poco elegante. In pratica l'uomo avrebbe incoraggiato la nuova pretendente a restare per Riccardo così magari lui riesce "a recuperare a letto". Parole, che hanno scatenato la rabbia dell'ex di Ida Platano, intenzionato a raggiungere il backstage per cantargliele quattro. A sventare la probabile rissa dietro le quinte è stata Maria De Filippi, che ha riportato tutti alla calma.