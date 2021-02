Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole in onda prossimamente in Italia, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena e di clamorose sorprese. Per questa fortunata soap, infatti, arriverà il momento di calare definitivamente il sipario e di chiudere i battenti dopo svariate stagioni di grande successo. Un duro colpo per i numerosi fan italiani, i quali dovranno fare i conti con un finale clamoroso, che sarà caratterizzato dalla morte di due personaggi molto amati.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita: la soap opera chiude i battenti come Il Segreto

Nel dettaglio, qualche settimana fa è stata data la notizia della chiusura definitiva della soap Una Vita.

Come è già successo con Il Segreto, anche questo prodotto nato in Spagna ed importato in Italia da Canale 5, saluterà per sempre il suo affezionato pubblico.

In patria, gli spettatori hanno già visto le scene finali, caratterizzate da morte e distruzione ma in Italia bisognerà attendere ancora un po' di tempo, visto che le puntate andranno in onda soltanto tra un anno.

La decisione di chiudere per sempre la soap Una Vita potrebbe dipendere dagli ascolti, decisamente in calo rispetto a quelli delle prime stagioni. In Italia, invece, continua ad essere uno dei programmi più seguiti del daytime di Canale 5 con una media giornaliera di oltre 2,6 milioni di spettatori e uno share che oscilla tra il 16 e il 18%.

Ma cosa succederà nell'atteso finale di Una Vita?

Le anticipazioni delle puntate spagnole rivelano che si verificherà un terribile attentato che causerà morte e distruzione ad Acacias.

Un attentato sconvolge il quartiere e distrugge tutto

Una tranquilla mattinata, verrà trasformata in un incubo a causa dello scoppio di una bomba che esploderà a pochi metri di distanza dal bar in cui Don Ramon e Felipe stavano prendendo il caffè.

Il quartiere, nel giro di pochi minuti, verrà travolto e devastato dalla potenza di questa esplosione che investirà ogni cosa: dietro questo terribile attentato c'è lo zampino degli anarchici.

Tra le vittime di questo scoppio ci sarà la povera Carmen: la donna, in fin di vita, riuscirà a catturare l'attenzione di suo marito Ramon, che si salverà e correrà subito verso di lei.

Purtroppo, però, ci sarà ben poco da fare e l'ex domestica morirà tra le braccia del suo amato.

Carmen e Antonito muoiono: anticipazioni spagnole Una Vita

Ramon apparirà a dir poco distrutto: l'attentato lo ha risparmiato, ma nello scoppio ha perso non solo la moglie, ma anche suo figlio Antonito.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che sarà Lolita a ritrovare il corpo del suo amato Antonito, le cui condizioni di salute appariranno subito preoccupanti.

Nonostante la corsa in ospedale, per il figlio di Ramon non ci sarà nulla da fare e morirà poche ore dopo l'arrivo in ospedale.