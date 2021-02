La puntata di U&D che è stata registrata mercoledì 3 febbraio, ha visto alcuni volti storici del Trono Over messi alle strette dalla padrona di casa. Maria De Filippi, infatti, ha chiesto a due cavalieri del parterre di fare una scelta come quella dei tronisti "giovani": a Maurizio che è indeciso tra Gemma e Maria, e a Riccardo che prova qualcosa per Roberta ma ha paura di soffrire di nuovo dopo la turbolenta storia con Ida.

Il piano della conduttrice di U&D per smascherare Maurizio

Le anticipazioni della registrazione di U&D del 3 febbraio informano i telespettatori di cosa è accaduto in studio quando si è parlato della frequentazione in corso tra Gemma e Maurizio.

Galgani ha reso pubblico il rimprovero che le ha fatto il cavaliere dopo la puntata del giorno prima: al signore non è andato giù il mancato riferimento davanti alle telecamere al quadro che ha regalato alla dama e che ha fatto un suo caro amico.

Quando Maria si è inserita nella conversazione parlando delle foto a petto nudo che Maurizio le ha inviato, la presentatrice del dating-show ha cominciato a sospettare che queste "scenette" potessero essere state architettate per finire al centro dello studio.

Per provare a testare la sincerità del cavaliere, De Filippi gli ha chiesto di prendere una decisione tra le due donne che sta conoscendo: per aiutarlo, Maria ha proposto all'uomo di fare una scelta come quella dei tronisti, ovvero con due sedie rosse e l'eventuale cascata di petali dopo il sì.

Il protagonista del Trono Over, però, ha temporeggiato e ha detto che sceglierà la prossima settimana perché al momento è troppo confuso.

Scelta rimandata anche per Riccardo a U&D

Un altro membro del parterre maschile che Maria De Filippi ha messo alle strette è Riccardo. Dopo aver visto il cavaliere uscire dallo studio in preda alla gelosia per la conoscenza in corso tra Roberta ed Alessandro, la conduttrice l'ha richiamato per proporgli una "via d'uscita" più romantica.

Quando ha sentito Guarnieri ammettere il sentimento che prova per Di Padua (il pugliese ha parlato di un innamoramento in corso da parte di entrambi), la padrona di casa lo ha spronato a sceglierla e a viverla lontano dalle telecamere.

L'ex di Ida, però, non ne ha voluto sapere di sedersi sulle famose sedie rosse del dating-show, perciò la cascata di petali non c'è stata.

Massimiliano e Giacomo si presentano a U&D

La puntata di U&D che è stata registrata il 3 febbraio, è stata quella in cui le new entry del Trono Classico hanno conosciuto le loro prime corteggiatrici. Giacomo e Massimiliano, infatti, hanno incontrato 14 ragazze con le quali cominceranno a uscire in esterna già a partire dai prossimi giorni.

Di Sophie, invece, non si è parlato nonostante fosse in studio: la scelta della giovane tra Matteo e Giorgio, dunque, non ha ancora una data ma non dovrebbe tardare ad arrivare.

Le anticipazioni diffuse sul web in serata, informano anche della fine della conoscenza tra Giancarlo e Alessandra: la dama ha interrotto il rapporto dopo che il cavaliere l'ha lasciata da sola una sera in cui aveva organizzato un appuntamento romantico.

Gemma e Maria, inoltre, si sono esibite in una performance sensuale davanti a Maurizio (che dalla espressioni sembra aver preferito la "rivale" di Galgani, più giovane e prestante fisicamente): anche in questo caso, è stata De Filippi a ideare e chiedere questa esibizione per provare a capire se l'uomo è davvero interessato a una delle due oppure se finge di volerle frequentare soltanto per avere i riflettori puntati addosso in ogni puntata.