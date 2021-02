Nella registrazione di Uomini e donne di martedì 9 febbraio si è dato spazio al trono classico. Sophie Codegoni ha scelto Matteo Ranieri, che ha avuto la meglio su Giorgio Di Bonaventura. Nelle ultime puntate andate in onda su Canale 5, la tronista è apparsa indecisa fra i due corteggiatori. Matteo ha avuto un percorso in salita all'interno del dating show di Maria De Filippi: infatti, nelle prime apparizioni in tv è apparso timido e poco sicuro, ma grazie anche all'aiuto della modella milanese è riuscito a tirare fuori il carattere e la grinta necessaria per conquistare Sophie.

Anticipazioni Uomini e Donne: Matteo è la scelta di Sophie

Nell'ultima registrazione di Uomini e Donne Sophie ha scelto Matteo, che ha avuto la meglio sul giocatore di basket Giorgio, ragazzo arrivato in studio per corteggiare la tronista a percorso già iniziato. La modella ha espresso dall'inizio perplessità sui numerosi ragazzi arrivati in studio per conquistarla, eliminandone molti nei mesi di permanenza nella trasmissione di Canale 5. Nell'ultimo periodo, i single che sarebbero potuti diventare il fidanzato di Sophie erano solo due: Di Bonaventura e Matteo Ranieri, dove appunto il ventottenne ligure ha avuto la meglio.

L'indecisione di Sophie fra Matteo e Giorgio

Sophie è stata indecisa fino all'ultimo su chi scegliere, al punto che, nel corso delle puntate mandate in onda su Canale 5 prima della sua scelta, ha mostrato avvicinamenti sia con Matteo, sia con Giorgio.

La tronista milanese, sia nelle ultime esterne con Ranieri, sia in quelle con Di Bonaventura, ha fatto spegnere le telecamere per baciare i suoi corteggiatori. Durante le ultime puntate Sophie aveva dichiarato di aver provato sensazioni diverse durante i momenti di avvicinamento fisico con i suoi pretendenti, affermando di avere un trasporto emotivo maggiore con uno dei due, senza rivelare con chi dei due.

Matteo sperava di essere la scelta di Sophie

In una recente intervista esclusiva a Uomini e Donne Magazine, Matteo Ranieri aveva dichiarato di sperare di essere la scelta di Sophie: ''Non posso avere nessuna certezza, ma posso solo sperare di sì''. In merito ai sentimenti per la tronista di Uomini e Donne, Matteo aveva detto: ''Non credo che li confesserò mai.

È naturale che le voglia molto bene e che tra di noi, o almeno da parte mia, ci sia molta chimica''. Il corteggiatore ligure aveva proseguito affermando: ''Io sono sicuro che, uscendo, potremo costruire insieme qualcosa di bello''. E alla fine Matteo Ranieri ce l'ha proprio fatta a conquistare il cuore di Sophie Codegoni. Non resta che attendere la messa in onda della puntata di Uomini e Donne per vedere in tv la scelta.