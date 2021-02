Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Beautiful. Le anticipazioni delle puntate americane rivelano che molto presto andranno in onda degli episodi a dir poco ricchi di colpi di scena che avranno come protagonista Thomas. La situazione psicologica del figlio di Ridge peggiorerà sempre più, tuttavia verrà fuori che il ragazzo non è "malato di mente" così come i suoi familiari hanno ipotizzato dopo gli scleri dell'ultimo periodo, bensì ha un serio danno alla corteccia cerebrale e, per questo motivo, necessiterà di un delicato intervento al cervello che metterà in serio rischio la sua vita.

Le anticipazioni americane di Beautiful: Thomas viene operato al cervello

Nel dettaglio, le anticipazioni americane delle puntate di Beautiful rivelano che in seguito ad un diverbio con Finn, Thomas diventerà aggressivo nei confronti del medico, al quale chiederà di essere lasciato in pace.

Data la situazione particolarmente allarmante, Finn deciderà di allertare Hope che si presenterà subito a casa dal suo ex per cercare di ripristinare la calma.

Peccato, però, che la situazione non migliorerà affatto. Thomas, infatti, nel momento in cui rivedrà di nuovo Hope non potrà non ribadirle ancora una volta i suoi sentimenti e il fatto che sia innamorato di lei. Poi si lascerà sopraffare dall'emozione e alla fine perderà i sensi, svenendo sul pavimento.

Intervento urgente al cervello per Thomas

Immediata la reazione di Hope e Finn che avvertiranno subito l'ambulanza e faranno in modo che il ragazzo arrivi in ospedale il prima possibile.

Il verdetto finale dei medici, però, non sarà positivo per Thomas. Le anticipazioni delle puntate americane di Beautiful, infatti, raccontano che per il figlio di Ridge sarà necessario sottoporsi ad un delicatissimo intervento al cervello.

La situazione non sarà per nulla incoraggiante e la vita di Thomas sarà appesa ad un filo: i medici, infatti, saranno molto chiari nel comunicare ai suoi familiari che c'è il rischio che il ragazzo possa anche non sopravvivere.

Le sue condizioni potrebbero peggiorare dopo l'intervento al cervello e addirittura il ragazzo potrebbe andare incontro alla morte.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Trame americane Beautiful: Thomas in coma e rischia la vita

Una situazione di grande disperazione per Ridge ma anche per Steffy, che non vuole perdere in nessun modo il suo adorato fratello. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che dopo ore di silenzio, i medici usciranno dalla sala operatoria e riveleranno ai familiari di Thomas che l'operazione è riuscita, ma le sue condizioni sono ancora critiche.

Thomas, infatti, si trova in coma e farà grande fatica a riprendersi. Un duro colpo anche per Hope, la quale deciderà di trascorrere gran parte delle sue giornate al fianco del ragazzo, con la speranza di poter riuscire a farlo risvegliare.

Hope gli parlerà spesso anche del piccolo Douglas, il bambino frutto del loro amore, dicendogli che lo sta aspettando a casa e che non vede l'ora di poter riabbracciare il suo amato papà.

Insomma un gesto di amore quello di Hope nei confronti di Thomas, malgrado le incomprensioni e la scelta di prendere due strade differenti.

Le premure della giovane Logan basteranno a fare in modo che il figlio di Ridge si risvegli dal coma e riprenda in mano le redini della sua vita? Thomas si salverà? Lo scopriremo nel corso delle prossime anticipazioni di Beautiful.