Le anticipazioni della soap opera Beautiful sono ricche di sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 15 a venerdì 19 febbraio su Canale 5 alle ore 13:40, Brooke e Ridge saranno ormai ai ferri corti, mentre Hope deciderà di rivelare a Liam alcuni dettagli riguardo l'incidente di Thomas. In seguito Wyatt cambierà idea riguardo il matrimonio con Sally e deciderà di ritirare la proposta fatta alla donna. Anche Ridge prenderà una decisione assai inaspettata e andrà via di casa, causando la disperazione di Brooke. Successivamente Ridge e Shauna si baceranno: i due saranno ignari di essere stati visti da Quinn.

Anticipazioni Beautiful: Ridge se ne va di casa

Nelle puntate di Beautiful che verranno trasmesse dal 15 al 19 febbraio, Hope deciderà di confidarsi una volta per tutte con Liam e gli rivelerà di non aver chiamato la polizia, dopo aver causato l'incidente a Thomas Forrester. Dopo la confessione della donna, però, il giovane Spencer non sembrerà molto indignato. Frattanto Steffy affronterà suo fratello, mentre Ridge sarà assai stufo della situazione creatasi con Brooke e prenderà una drastica decisione. Il Forrester deciderà all'improvviso di andarsene di casa, ma Brooke non prenderà molto bene la scelta dell'uomo, anzi si dispererà e penserà subito che dietro lo strano atteggiamento di Ridge ci sia lo zampino di Shauna Fulton.

Shauna e Ridge si baciano

Justin, Wyatt, Bill ed Emmy accoglieranno Liam e gli daranno il benvenuto per il suo primo giorno di lavoro in famiglia. Nel frattempo Wyatt sarà notevolmente confuso riguardo la sorte del suo rapporto con Sally, come se non bastasse l'uomo non sarà più convinto di sposare la donna. In seguito Shauna otterrà ciò che ha sempre sperato e bacerà Ridge, ma i due saranno notati da Quinn.

Quest'ultima più tardi parlerà con la stessa Fulton e le dirà di averla vista baciare il Forrester, poi le ribadirà il fatto che Brooke sarà sempre presente nella vita dello stilista. Intanto, anche Eric si accorgerà dello strano rapporto tra Brooke e Ridge, così deciderà di parlare con suo figlio e lo pregherà di non far soffrire la donna nuovamente.

Wyatt ritira la sua proposta di matrimonio

Bill sarà desideroso di impiegare Sally al meglio presso la compagnia, così deciderà di chiedere un consiglio a Liam, ma il giovane non si esprimerà in merito alla questione, soprattutto perché la donna è la fidanzata di suo fratello. Nel frattempo Wyatt sarà sempre più confuso e i suoi dubbi diventeranno sempre di più nei confronti di Sally, specialmente quando la donna lo chiamerà, per sbaglio, con il nome di suo fratello. Sarà così che Wyatt, non volendo ripetere gli errori del passato, deciderà di ritirare la sua proposta di matrimonio.

In seguito, Ridge deciderà di trascorrere la vigilia del giorno del Ringraziamento a casa di suo padre, dove sarà presente anche Quinn e Shauna Fulton. Quest'ultima si confiderà con la sua amica e confesserà di voler stare con Ridge, dopo la rivelazione della donna Quinn non sarà affatto meravigliata e prometterà di sostenerla fino alla fine.

Infine, Thomas si confronterà con Steffy e la tranquillizzerà, assicurandole che presto lui tornerà con Hope, così lei potrà riavere Liam al suo fianco.