Mercoledì 3 febbraio è stata registrata una nuova puntata di Uomini & Donne. Durante la registrazione Gemma dopo essere uscita con Maurizio ha rivelato di temere che l'uomo la stia corteggiando solo per avere visibilità. Ha raccontato infatti di aver ricevuto da parte sua un quadro che Maurizio ha fatto realizzare da un suo amico. Il cavaliere ha in un certo senso rimproverato la dama torinese di non aver raccontato del quadro in puntata. Dunque, secondo Gemma, il suo unico interesse sarebbe quello di avere visibilità ed essere al centro dell'attenzione. Dopo aver scoperto che Maurizio, oltre a sentire Gemma, si è scambiato delle foto "piccanti" con Maria Tona, un'altra dama del parterre femminile, Tina ha detto di volerlo cacciare dal programma e che si assumerebbe lei ogni responsabilità.

Anche De Filippi è rimasta turbata dall'accaduto, ma ha proposto a Maurizio di chiarire la situazione tra Gemma e Maria fuori dallo studio televisivo.

Gemma delusa per il comportamento di Maurizio

Durante l'inizio della registrazione di mercoledì 3 febbraio Maria De Filippi ha raccontato di Gemma e Maurizio (la new entry del parterre maschile). I due si sono visti la sera precedente e hanno trascorso una bella serata insieme. In studio però la Galgani ha rivelato di essere molto delusa dall'uomo, in quanto teme che stia sfruttando la loro conoscenza solo per avere visibilità. Infatti, Maurizio ha regalato a Gemma un quadro, realizzato da un suo amico pittore, che rappresenta per lui la conoscenza avuta con la Galgani. L'uomo, come visto durante la registrazione, si è lamentato con Gemma per non aver raccontato del quadro durante la registrazione.

Per questo motivo la dama torinese teme che Maurizio abbia fatto questo regalo per sponsorizzare il suo amico. Ma non è finita qui, perché è saltato fuori che tra Maurizio e Maria Tona ci sia stato uno scambio di foto senza veli. A quel punto la conduttrice si è infastidita nei confronti di Maurizio. Secondo Maria De Filippi è stato tutto calcolato per parlarne in studio ed essere al centro dell'attenzione.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Inoltre secondo la conduttrice, Maurizio non è interessato a Gemma ma nemmeno a Maria Tona. Nel frattempo non sono mancati i commenti di Tina: l'opinionista del programma ha dichiarato di assumersi tutte le responsabilità per cacciare via l'uomo dato che, dopo aver fatto una brutta figura, non ha avuto una giustificazione.

Maria propone a Riccardo di fare la scelta

Nel corso della registrazione si è parlato anche di Riccardo e Alessandro. Tra le dame di Riccardo è stata presente Roberta: i due si sono sentiti il giorno della registrazione e Riccardo le ha rivelato qualcosa che finora non ha mai detto. L'uomo però è rimasto un po' turbato in quanto adesso Roberta sta frequentando anche Alessandro. Molto scosso, Guarnieri è uscito dallo studio inseguito da Roberta. I due poco dopo sono rientrati in studio e Roberta ha spiegato che non si sono visti per 15 giorni e quando lo hanno fatto non c'è stato nessun bacio, lasciando intendere che non lo vede preso come prima. Riccardo ha affermato che se Roberta si sta innamorando lui le va sicuramente dietro, ma al momento meglio rimanere sulle sue studiando lei.

Maria a quel punto ha proposto a Riccardo di mettere due sedie al centro dello studio e fare la scelta. L'uomo non ha accettato la proposta della conduttrice e continuerà a sentire telefonicamente Roberta, ma non si sente per il momento, di uscire dal programma con lei.