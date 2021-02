Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap opera Un posto al sole. Le anticipazioni delle nuove puntate in onda dall'1 al 5 marzo rivelano che non mancheranno i colpi di scena e le sorprese. Occhi puntati soprattutto su Nunzio che dovrà fare i conti con i suoi guai dal punto di vista economico: il suo segreto verrà scoperto anche da Franco che deciderà di aiutare il ragazzo. Intanto Patrizio si ritroverà in una situazione di forte crisi dal punto di vista sentimentale.

Spoiler Un posto al sole dall'1 al 5 marzo: Franco scopre il segreto di Nunzio

Nel dettaglio, le trame dei prossimi episodi di Un posto al sole rivelano che Franco verrà a conoscenza del segreto di Nunzio e deciderà di non tirarsi indietro e quindi di aiutare il ragazzo.

In particolar modo, Franco deciderà di rivolgersi ad una persona del tutto inaspettata che potrebbe dargli una mano.

Così, dopo essere riuscito a recuperare la somma di denaro necessaria per risanare il debito di Nunzio, Franco deciderà di accompagnarlo per il suo viaggio in Sicilia.

Molto presto, però, una nuova richiesta del tutto inaspettata da parte di Nunzio potrebbe interrompere il loro piano e Franco sarà costretto a prendere una decisione sofferta.

Nunzio si tira fuori dai guai

E poi ancora le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole in onda fino al 5 marzo in tv, rivelano che alla fine Nunzio riuscirà in qualche modo a togliersi dai guai in cui si era cacciato. Tale situazione farà tirare un sospiro di sollievo a Franco che, finalmente, potrà stare un po' più tranquillo e sereno.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame dei nuovi episodi della celebre soap opera di Rai 3 rivelano che Clara sarà sempre di più ai ferri corti con Alberto e così, dopo il bacio che c'è stato con Patrizio, chiamerà di nuovo il ragazzo in suo "soccorso".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Anticipazioni Un posto al sole 1-5 marzo: Patrizio va in crisi dopo il bacio con Clara

Tra i due, quindi, ci sarà un nuovo momento di pericolosa vicinanza e tale situazione non farà altro che acuire la crisi sentimentale vissuta da Patrizio. Rossella, infatti, pentita delle offese che aveva rivolto nei confronti del ragazzo proverà a riavvicinarsi di nuovo.

Questa volta, però, sarà Patrizio stesso a mantenere le distanze: il ragazzo è in piena crisi e adesso non sa più cosa vuole per davvero. Quale sarà la sua scelta finale? Concederà una seconda chance a Rossella oppure no? Lo scopriremo nei prossimi episodi.

Intanto Filippo, proverà per l'ennesima volta a mettere in guardia suo padre da Lara. E poi ancora le trame delle prossime puntate di Un posto al sole fino al 5 marzo, rivelano che Niko chiederà a Susanna di farsi intervistare da Jimmy per un compito in classe.