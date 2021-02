Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 da lunedì 1 a venerdì 5 marzo, rivelano che Filippo metterà il padre in guardia da Lara, mentre la donna si accingerà a fare qualcosa, di assolutamente non richiesto, per i Cantieri. Raffaele sarà sempre più in pena per Diego e cercherà di risolvere la situazione parlando apertamente a Don Giuseppe. Grande spazio sarà dato alle vicende di Alberto e Clara, con quest'ultima che si avvicinerà sempre più pericolosamente a Patrizio. Nel frattempo Rossella avrà serie difficoltà a presentare la sua tesi al professor Volpicelli. Niko, a causa di un'esplicita richiesta di Jimmy, deciderà di chiedere aiuto a Susanna.

Nel frattempo Franco troverà i soldi necessari per mettere Nunzio fuori dai guai, ma per farlo dovrà rivolgersi a qualcuno d'inaspettato, ma chi? Infine in una storyline dai toni decisamente più leggeri, si scatenerà una guerra tra fratelli e sorelle con Sasà e Bice contrapposti a Bruno e Morgana.

Lunedì 1º marzo: Franco chiede aiuto

Nell'episodio del 1° marzo di Un posto al sole, Franco (Peppe Zarbo), dopo aver scoperto cosa nasconde Nunzio (Vladimir Randazzo), deciderà di rivolgersi a un personaggio misterioso per farsi aiutare, ma di chi si tratta? Il bacio tra Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Clara (Imma Pirone) avrà serie ripercussioni sui due. Nel frattempo Niko (Luca Turco) dovrà decidere se cedere alla richiesta del piccolo Jimmy (Gennaro De Simone) e contattare Susanna (Agnese Lorenzini) o rinunciare.

Martedì 2 marzo: Niko contatta Susanna

Franco riuscirà a ottenere la cifra necessario per saldare i debiti di Nunzio e deciderà di partire per la Sicilia assieme a quest'ultimo. Una richiesta improvvisa, però, costringerà i due a rinunciare al loro viaggio. In seguito, Niko deciderà di chiedere a Susanna di aiutare Jimmy. La ragazza dovrà farsi intervistare dal bambino per un compito in classe, ma accetterà?

Nel frattempo Salvatore (Cosimo Alberti) e Bice (Lara Sansone) forniranno una versione molto diversa dell'esito della cena in casa Sarti.

Mercoledì 3 marzo: guerra tra fratelli e sorelle

In seguito alla richiesta di Nunzio, Franco si troverà costretto a fare una scelta molto sofferta e dolorosa. Rossella (Giorgia Gianetiempo), dopo aver terminato una prima stesura della sua tesi, si appresterà a mostrare il suo lavoro al professor Volpicelli (Massimiliano Buzzanca), ma il lavoro di Ross piacerà al severo professore?

Mariella (Antonella Prisco) e Guido (Germano Bellavia) si dovranno sorbire i racconti contrastanti, di Salvatore e Bice, sulla cena in casa Sarti, che ha scatenato una lotta tra famiglie.

Giovedì 4 marzo: tesi cancellata per Rossella

Rossella riceverà una brutta batosta: la sua tesi è stata rifiutata. Clara, dopo l'ennesima lite con Alberto (Maurizio Aiello), cercherà conforto in Patrizio, mettendo i due dinanzi ai loro sentimenti. Franco potrà finalmente rilassarsi alla notizia che Nunzio, anche stavolta, riuscirà a tirarsi fuori dai guai. Mariella e Guido cercheranno di calmare Bice, mentre il dottor Sarti (Giovanni Caso) si infurierà con Sasà.

Venerdì 5 marzo: Lara prende un'iniziativa ai Cantieri

Nell'episodio di Un posto al sole che chiude la settimana, Patrizio sarà incapace di gestire i suoi nuovi sentimenti verso Clara.

Raffaele (Patrizio Rispo), in ansia per Diego (Francesco Vitiello), cercherà un dialogo schietto con don Giuseppe. Filippo (Michelangelo Tommaso) cercherà di convincere Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) a non fidarsi di Lara (Chiara Conti). Nel frattempo quest'ultima prenderà una sua iniziativa, azzardata e non richiesta, ai Cantieri. Quali saranno le conseguenze?