Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Emil verrà arrestato, tuttavia rimarranno diversi dubbi in merito alla sua effettiva colpevolezza. Thea, disperata per l'accaduto, farà un accorato appello a Niko affinché il giovane avvocato non abbandoni il fratello alla sua terribile sorte. Nel frattempo, Michele Saviani si troverà sempre più in difficoltà con la nuova linea editoriale pensata da Chiara per Radio Golfo 99. In una storyline, dai toni decisamente più leggeri, la piccola Bianca scoprirà di essere molto attenta ai problemi dell'ambiente, mettendo però il papà e il nonno in una certa difficoltà.

A seguire le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole, che andranno in onda dal 15 al 19 febbraio, alle ore 20:45 su Rai 3.

Un posto al sole, anticipazioni 15-19 febbraio: il fratello di Thea viene arrestato

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) scoprirà che Thea (Marine Galstyan) le ha mentito per coprire suo fratello. La donna confesserà quindi di aver dichiarato il falso, in preda alla disperazione, in modo da fornire un alibi a suo fratello.

Le anticipazioni svelano inoltre che, in seguito a questo evento, Emil Stoian (Sargis Galstyan) verrà arrestato. Dopo l'arresto del fratello, Thea rivolgerà un accorato appello a Niko (Luca Turco) affinché aiuti il fratello a uscire da questa terribile situazione.

Spoiler della terza settimana di febbraio: Michele contro Chiara

Dopo la controversa intervista fatta da Chiara (Alessandra Masi) a Silvia (Luisa Amatucci), la situazione in radio si farà sempre più complessa mentre il clima sarà sempre più teso. Michele (Alberto Rossi) non riuscirà ad accettare la nuova linea editoriale imposta da Chiara.

Gli spoiler delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 15 al 19 febbraio, rivelano inoltre che Saviani, dinanzi ad una proposta del suo giovane capo, si troverà costretto a prendere un'importante decisione.

Upas, trame dal 15 al 19 febbraio: Bianca diventa ecologista

Le anticipazioni delle puntate di Upas di febbraio rivelano che, in seguito alla partenza di Angela (Clauda Ruffo), verrà dato molto spazio al personaggio di Bianca (Sofia Piccirillo). La bambina sarà infatti protagonista di una particolarissima storyline a sfondo ecologista. La piccola scoprirà di avere un'elevata sensibilità per i problemi dell'ambiente e si regolerà di conseguenza.

Ovviamente il comportamento, altamente responsabile, della bimba spiazzerà papà Franco (Peppe Zarbo) e nonno Renato (Marzio Honorato).