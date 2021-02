Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle puntate in onda dal 15 al 19 febbraio Can proverà in tutti i modi ad allontanare Yigit da Sanem. L'editore, però, arriverà a bruciare il diario di Aydin e farà ricadere la colpa sul fotografo. A quel punto i due innamorati prenderanno strade diverse e si incontreranno nuovamente dopo un anno.

DayDreamer, trama dal 15 al 19/02: Can raccoglie informazioni contro Yigit

Secondo le anticipazioni, nelle prossime puntate i rapporti tra Yigit e Can si faranno sempre più tesi. Il fotografo, infatti, leggerà la dedica che l'editore ha scritto su un libro che ha regalato a Sanem e questo lo renderà molto ostile nei suoi confronti.

CeyCey, dal suo canto, avrà una forte crisi di nervi a causa di una particolare richiesta da parte di Huma.

Ai festeggiamenti del matrimonio di Leyla ed Emre la situazione non sembrerà migliorare: Can raccoglierà delle informazioni che gli dimostreranno che Yigit non è sincero nei confronti di Sanem, riguardo la pubblicazione del suo libro in America. L'editore, però, riuscirà a discolparsi e dimostrerà che i sospetti del fotografo sono infondati.

DayDreamer, spoiler al 19/02: CeyCey agisce alle spalle di Yigit

Per allontanare la sua fidanzata da Yigit, il fotografo proverà a convincere un suo amico a pubblicare il libro di Sanem e la giovane sarà molto infastidita da questo gesto.

Quando sarà sul punto di mollare a causa della mancanza d'idee, Sanem deciderà di voler pubblicare il suo diario segreto, dove racconta la sua storia d'amore con Can.

Per questo motivo la minore delle Aydin chiederà al fotografo il permesso di poter raccontare la loro relazione. CeyCey nel frattempo, vedendo Can soffrire a causa di Yigit, agirà alle spalle dell'editore per comprendere se l'uomo ha qualche segreto in particolare.

DayDreamer, anticipazioni al 19/02: Yigit brucia il libro di Sanem

Yigit vorrà sapere da Sanem se la giovane ha ricevuto il permesso da Can di poter pubblicare la loro storia d'amore.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La minore delle Aydin spiegherà che non ha avuto modo di farlo e l'editore prenderà in mano la situazione: il giovane farà intendere di voler chiarire con il fotografo. In realtà, però, le intenzioni di Yigit saranno ben diverse e l'uomo arriverà a bruciare il diario di Sanem facendo ricadere la colpa su Can. In una colluttazione con quest'ultimo Yigit avrà un incidente e a quel punto tra Divit e Aydin scoppierà una lite che li porterà a separare le loro strade per un anno.

Nonostante i due sembreranno aver ormai dimenticato la loro storia d'amore, qualcosa cambierà quando Can e Sanem si incontreranno nuovamente.