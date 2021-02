Un'altra settimana si accinge a regalare emozioni ai telespettatori di Una vita i quali scopriranno che Remigia non è morta. Con Ursula del tutto convinta che Cayetana sia viva e che sia ritornata al villaggio, Genoveva presserà Felipe per rendere ufficiale la loro relazione. Marcia non reagirà affatto bene alla visione di Felipe e Genoveva insieme, infatti deciderà di lasciarsi andare in seguito ad una crisi respiratoria: morirà? Frattanto, Maite farà parlare di sé.

Anticipazioni Una Vita, trame settimana 1-5 marzo: Marcia decide di lasciarsi andare

Marcia vedrà il suo amore scambiarsi un bacio con la perfida Genoveva e questa visione le procurerà una grave crisi respiratoria.

Il solo pensiero di aver perso per sempre Felipe sarà talmente doloroso per la brasiliana, la quale prenderà in seria considerazione di togliersi la vita. Sarà così che Marcia nasconderà l'inalatore al fine di non sopravvivere alla sua crisi, ma a salvarle la vita sarà proprio colui che si spaccia per suo marito, Santiago.

Marcellina dovrà assentarsi da Acacias per qualche periodo di tempo, ma prima di partire affiderà il chiosco alla gestione di Servante. Purtroppo Fabiana, Camino e Cesareo avranno delle grosse difficoltà ad approvare le scelte dello pseudo imprenditore.

Ursula mette in guardia Genoveva sul presunto ritorno di Cayetana

Le anticipazioni settimanali di Una Vita si concentreranno in modo particolare anche sulla nuova arrivata Maite.

La nipote di Armando genererà molti pettegolezzi sul suo conto. La gente del villaggio avrà da ridire sia sulle sue abitudini definite poco convenzionali che per il suo modo di abbigliarsi. Nonostante le chiacchiere, Maite continuerà ad andare avanti per la sua strada e prenderà in affitto uno degli appartamenti di proprietà di Liberto. In seguito, la nipote di Armando farà conoscenza con i residenti.

Ursula, nel frattempo, sembrerà dare segni di pazzia dato che continuerà a insistere sul presunto ritorno ad Acacias 38 di Cayetana e cercherà di mettere in guardia Genoveva.

Marcia respinge Felipe freddamente, si scopre che Remigia è viva

Genoveva premerà affinché Felipe Alvarez Hermoso renda ufficiale la loro relazione, ma l'avvocato si prenderà del tempo a causa della confusione sentimentale che prova.

Nel profondo del suo cuore, infatti, Felipe è ancora innamorato di Marcia e non l'ha dimenticata del tutto. Quando l'avvocato vedrà la donna che ama per strada, le correrà incontro per informarsi sulla sua salute ma sarà accolto con assoluta freddezza. Marcia lo terrà a distanza e gli rinfaccerà di aver voltato pagina mettendosi assieme alla sua rivale.

Mentre Cinta ed Emilio si recheranno in una specie di caffè-teatro, in cerca di ispirazione e di idee per il nuovo spettacolo, Marcelina e Jacinto faranno ritorno ad Acacias 38 con una bella notizia riguardante Remigia: è ancora viva! Bellita si recherà da Margarita, ma riceverà un brutto trattamento dato che sarà cacciata fuori di casa.