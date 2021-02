Continua l'appuntamento settimanale con la soap spagnola Una vita. Le anticipazioni dei nuovi episodi dal 6 al 12 febbraio 2021 rivelano che Marcia dirà a Felipe che, nonostante il loro amore infinito, dovranno porre fine alla loro relazione e successivamente chiederà a Santiago di lasciare il quartiere per trasferirsi altrove. Armando intanto farà un passo avanti con Susana. Dopo aver chiedo il permesso a Liberto inviterà la ragazza al ballo del Circolo. Susana però confesserà ad Armando di non essere ancora pronta per l'inizio di una storia e soprattutto di farsi vedere in pubblico con lui. Spietato per l'amore nei confronti di Sampaio, Felipe si recherà a casa di Marcia supplicandola di rimettersi insieme e di fuggire alla città.

La donna rimarrà vaga e risponderà di ricordarsi che è una donna sposata. Genoveva infine farà in modo di convincere Santiago a far allontanare per sempre Felipe da Marcia.

Genoveva cerca di convincere Santiago ad allontanare Marcia da Felipe

Nel corso delle puntate che andranno in onda da sabato 6 a venerdì 12 febbraio Bellita e Felicia finalmente faranno pace. Marcia intanto confiderà a Felipe che il suo amore per lui sarà ancora vivo ma che la loro relazione dovrà assolutamente terminare. La ragazza proporrà poi a Santiago di fuggire da Acacias insieme; Genoveva nel frattempo si recherà a casa di Don Álvarez chiedendogli se si vede con Marcia di nascosto. L'uomo negherà tutto ma Genoveva non si accontenterà della sua risposta. Nel frattempo, Armando chiederà a Liberto di poter fare la corte a Susana e la inviterà al ballo del Circolo.

La ragazza però rivelerà ad Armando di non essere ancora pronta a mostrarsi in pubblico con lui. L'uomo rimarrà male e chiederà a Susana di non vedersi più finché non avrà fatto chiarezza con i suoi sentimenti. Intanto Bellita sarà turbata per il feedback negativo di Cinta riguardo le riprese. Per questo motivo proporrà a Carchano per proiettare in anteprima il film al ristorante alla presenza dei vicini.

Jose si arrabbierà moltissimo quando vedrà il film girato da Alfonso parlerà della storia di una baiadera spudorata e senza talento chiamatasi Bellita del Campo. Intanto Genoveva incontrerà Santiago alla Pensione Roleno e convincerà l'uomo ad allontanare Marta da Felipe. La proiezione del cortometraggio nel frattempo, non farà altro che confermare le intenzioni di Carchano.

Jose denuncia Alfonso Carchano

Durante nuovi episodi di Una Vita, Felipe andrà alla pensione per scambiare due chiacchiere con Marcia proponendole di scappare insieme dalla città. La donna però gli ricorderà che è una donna sposata e successivamente cercherà di calmare la furia di Santiago che vorrà vendicarsi con Felipe. Intanto, nel quartiere circolerà la voce che Susana si sia recata al ballo del Circolo in compagnia di Armando e che abbiano ballato insieme rendendo quindi pubblica la loro storia d'amore. Nel frattempo Ramon e Carmen inizieranno ad indagare sulla reazione distaccata di Lolita dopo aver ricevuto la culla per il bambino. Jose invece non vorrà sentir ragioni e denuncerà Alfonso.