Giorgio Panariello e Marco Giallini saranno i mattatori di "Lui è peggio di me", il nuovo spettacolo che sarà trasmesso su Rai 3 ogni giovedì sera in prima serata dalle ore 21:20, a partire da giovedì 11 febbraio per quattro settimane.

L'idea è nata durante il lockdown, quando i due attori si divertivano a cimentarsi in siparietti in diretta sul social network Instagram. L'intesa tra i due personaggi, che a quanto pare non sono poi così tanto diversi tra loro, è cresciuta insieme alla voglia di provare a realizzare qualcosa di insolito in Tv.

Il nuovo 'Sit-Show'

Un'accoppiata così insolita, non può che dar origine ad uno spettacolo totalmente inedito.

La stessa Rai lo definisce "Sit-Show", un contenitore che è una mezza via tra la sit com e lo show televisivo. Sarà la scenografia a scandire quale parte del varietà prevarrà sull'altra. La prima metà ricorderà l'atmosfera del late show americano, mentre la seconda sarà la riproduzione di un appartamento. Saranno i numerosi ospiti a dover attraversare i due ambienti, per farsi coinvolgere da ciò che i due maestri di improvvisazione avranno "macchinato" per loro.

Nel lato di Giorgio Panariello, quello tipo late show, prevarranno interviste e piccoli monologhi, mentre nell'appartamento di Marco Giallini si suonerà e si canterà, rischiando così di disturbare il "vicino di casa". I due inquilini e i loro ospiti potranno incontrarsi sul pianerottolo, l'unico ambiente in comune tra i due set.

Gli ospiti dei due appartamenti

In questa situazione, gli ospiti di "Lui è peggio di me", non lo saranno solo televisivamente parlando, ma anche "di casa", essendo i visitatori di uno, dell'altro o di tutte e due gli appartamenti di Panariello e Giallini.

Tra i primi nomi svelati presenti nel corso delle quattro puntate, ci sono Edoardo Leo, Paola Turci, Carlo Conti, Antonello Venditti, Kasia Smuntiak, lo chef Lamantia, Marracash, Francesco De Gregori e Marco Travaglio.

Un ventaglio di personaggi molto variegato, con cui si spazierà tra ricette di cucina, duetti, rivelazioni e anche argomentazioni impegnate e a volte dolorose.

E gli 'strani' inquilini

Giorgio Panariello, toscano classe 1960, è un comico, attore di cinema e teatro, regista e conduttore televisivo oltre che ad essere un eccellente imitatore. Nel 2006 è stato il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, riscuotendo un notevole gradimento in termini di audience.

Tra i suoi personaggi più noti al pubblico ci sono Renato Zero, Mario il bagnino, la signora Italia, Simone e Naomo, la parodia di Flavio Briatore. Nel corso della sua lunga carriera iniziata nel 1986, ha ricevuto numerosi riconoscimenti come "personaggio rivelazione dell'anno", tra cui anche un Telegatto nel 2000.

Marco Giallini, romano classe 1963, ha interpretato alcuni ruoli come protagonista in film di successo come "Perfetti sconosciuti", "Tutta colpa di Freud", "Io sono Tempesta" e "Loro chi?", sotto la direzione di registi pluripremiati come Paolo Sorrentino, Carlo Verdone, Edoardo Leo, Sergio Castellitto e Paolo Genovese. È stato per sei volte candidato ai David di Donatello e ai Nastri d'Argento, vinti questi ultimi in tre occasioni.

Il debutto sul grande schermo arriva nel 1986, due anni prima di quello teatrale. Con "Lui è peggio di me", Giallini è alla sua prima esperienza televisiva.