Nelle prossime settimane in Una vita i telespettatori assisteranno alla cacciata di Ursula dal quartiere. Dopo questo accadimento, l'ex istitutrice si rifugerà in un convento dove i fan la ritroveranno vestita da suora, pronta ancora una volta a vendicarsi dei vicini di Acacias. La donna, in preda al delirio, comincerà a scrivere lettere minatorie e vorrà far credere di essersi pentita delle sue malefatte, ma non sarà affatto così Nel mirino della perfida dark lady, vi sarà ancora una volta Genoveva.

Genoveva e Ursula rompono la loro alleanza nelle prossime puntate di Una vita

Dopo essere stata per lungo tempo complice di Genoveva, per Ursula arriverà il momento di prendere atto che la sua ex alleata non avrà più bisogno dei suoi servigi.

Dicenta non prenderà affatto bene il voltafaccia di Genoveva e comincerà a dare segno di squilibrio, arrivando ad aggredirla in più occasioni. Ursula in preda a delle allucinazioni inoltre, crederà di vedere la defunta Cayetana. Per l'ex istitutrice cominceranno i guai, visto che Genoveva avrà tutte le intenzioni di vendicarsi di lei, facendo in modo che i vicini scoprano che è la responsabile del tentato suicidio di Agustina.

Una vita anticipazioni: Ursula si rifugia in un convento dopo essere stata cacciata da Acacias

Nel corso delle prossime puntate di Una vita Ursula verrà aggredita dai vicini nel bel mezzo del quartiere. Tutti quanti saranno furiosi con lei e la cacceranno dal quartiere. Che fine farà Ursula? I fan di Una vita la ritroveranno vestita da suora in un convento fuori città.

La donna sembrerà volere espiare tutti i suoi peccati, ma nel contempo il suo delirio continuerà. Anche in convento, Ursula avrà un'allucinazione in cui le apparirà Cayetana, la quale la esorterà a vendicarsi dei vicini di Acacias. Per questo, Ursula comincerà a mandare lettere anonime e minatorie a Felipe, Genoveva e al resto degli abitanti del quartiere, seminando il terrore ad Acacias.

Una vita trame: Ursula e Genoveva alla resa dei conti

Nella sua follia, Ursula avrà comunque un piano ben preciso. La perfida ex istitutrice vorrà far credere a Genoveva di essersi pentita di tutte le sue azioni e, per questo, le chiederà scusa, dicendole di trovarsi in un convento per espiare tutti i suoi peccati. La vedova Bryce non crederà affatto alle buone intenzioni di Ursula e studierà un piano per eliminare la sua ex complice.

Cosa che farà anche Ursula. Come finirà tra le due donne? Dando uno sguardo alle anticipazioni di Una vita si scoprirà che sarà Ursula ad avere la peggio, nel momento in cui le due donne si daranno appuntamento per ritrovarsi in un luogo sperduto tra le montagne, vicino al Convento.