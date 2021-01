La telenovela Una vita continua a essere seguita dai telespettatori.

Gli spoiler provenienti dalla Spagna svelano che non ci sarà per niente pace tra Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) e Genoveva Salmeron (Clara Garrido). L’ex governante, dopo aver avuto degli atteggiamenti di pazzia, finirà per fare un grosso ricatto alla sua signora, quando questa le ordinerà di abbandonare il quartiere.

L’anziana donna minaccerà di far sapere a tutti che c'è proprio Genoveva dietro l’omicidio del defunto marito Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz).

Una vita, spoiler: Ursula minaccia Genoveva

Non mancheranno i colpi di scena nelle puntate dello sceneggiato che andranno in onda su Canale 5 tra qualche settimana.

Dalle anticipazioni si evince che presto si assisterà a diversi battibecchi tra Ursula e Genoveva. Tutto comincerà quando l’ex governante darà l’impressione di essere instabile mentalmente, poiché in diverse circostanze crederà di aver visto la defunta Cayetana Sotelo Ruz.

Dicenta sarà sempre più convinta che la sua nemica del passato sia tornata ad Acacias 38 per riavere tutto ciò che le apparteneva. Per tale ragione Ursula, oltre a mettere in guardia Genoveva dicendole di lasciare l’appartamento in cui vive, arriverà a minacciarla. In particolare l’anziana donna punterà un coltello alla gola della sua signora non appena questa le dirà di volerla licenziare. Nonostante Salmeron cerchi di difendersi farà una rovinosa caduta a causa di una spinta che le darà Ursula.

Dicenta decisa a far venire alla luce la verità sul decesso di Bryce, Salmeron fa un sospiro di sollievo

Dopo aver recuperato i sensi, Genoveva grazie alle parole confortanti di Felipe, prenderà una drastica decisione. Quest’ultima costringerà Dicenta a lasciare il quartiere spagnolo entro una settimana, ma l'anziana ovviamente non si farà sottomettere.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

In particolare Ursula dirà di essere pronta a mettere nei guai la sua signora, mostrando alle autorità le prove in grado di dimostrare che è stata lei a uccidere del suo defunto marito Alfredo Bryce. Comunque Genoveva non avrà alcun timore dopo la dura minaccia di Ursula, infatti le dirà che nessuno potrà credere alle parole di una persona folle.

Successivamente Salmeron non avrà altra scelta che tutelarsi, quando la storica darklady si mostrerà piuttosto lucida: Genoveva contatterà il losco Fermin, il quale metterà al corrente la darklady del decesso del sicario che ha ucciso Alfredo.

Dopo aver fatto un sospiro di sollievo per il fatto di non poter essere considerata la colpevole della dipartita di Bryce, Salmeron farà recapitare alla sua nemica il necrologio del killer pagato da lei qualche tempo prima.

Infine Genoveva e Ursula continueranno a farsi dei dispetti a vicenda, i quali finiranno per complicare la situazione.