Nella puntata del 10 febbraio di Uomini e donne appena andata in onda su Canale 5, Davide Donadei ha scelto di uscire dal programma con Chiara Rabbi. L'altra corteggiatrice Beatrice Buonocore ha dovuto, suo malgrado, incassare il colpo e non è da escludere che alla ragazza venga offerto il ruolo di tronista. Un'indiscrezione riportata anche da altri quotidiani di cronaca rosa.

Uomini e donne: Davide ha scelto Chiara, le lacrime di Beatrice Buonocore

Il 10 febbraio è andata in onda la scelta del tronista pugliese Davide Donadei che è uscito dal programma di Maria De Filippi con Chiara Rabbi. Un finale che i telespettatori amanti delle anticipazioni conoscevano già da qualche settimana, visto che la registrazione della scelta è avvenuta alla fine di gennaio.

Per Beatrice Buonocore una grande delusione, che la ragazza non è riuscita a mascherare in studio. Le lacrime sul suo volto infatti, hanno intenerito tutti, anche Davide che si è lasciato andare al pianto e alla commozione nel momento in cui le ha comunicato che non era la sua scelta. Hanno colpito le lacrime e le parole che Buonocore ha rivolto al tronista in questa occasione: "Avresti potuto dosare le parole che hai detto" le ha detto la corteggiatrice, che ha aggiunto: "sai benissimo quanto quelle parole contavano per me. Sai quello che provo per te". Frasi che testimoniano i sentimenti di Beatrice per il pugliese, al quale alla fine, ha concesso pure un abbraccio prima di lasciare lo studio di Uomini e donne.

Beatrice potrebbe diventare la nuova tronista di U&D, i rumors

Già dal giorno della registrazione, circolano voci secondo le quali a Beatrice potrebbe venire offerto il Trono di Uomini e donne. In edizioni passate infatti, è capitato più volte che a qualcuno dei corteggiatori e corteggiatrici non scelti, venisse offerta questa opportunità e così potrebbe avvenire anche per Beatrice.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Queste indiscrezioni che ipotizzano un posto sulla famosa poltrona rossa circolano sul web da qualche giorno, anche a fronte dell'uscita di Sophie Codegoni che ha fatto la sua scelta nella registrazione di ieri 9 febbraio.

La nuova tronista di Uomini e donne è Samantha

Witty Tv poco fa ha svelato con un video di presentazione la nuova tronista, il suo nome è Samantha.

Tuttavia, una gran parte del pubblico da casa spera ancora di rivedere Beatrice Buonocore in trasmissione, questa volta sotto le vesti di tronista.