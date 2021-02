Giacomo Urtis, nato a Caracas il 28 settembre 1977, è un dermatologo e chirurgo estetico, definito anche come il 'Chirurgo dei Vip'.

In questa intervista a Blasting News parla di come è nata la sua passione per il mondo dell'estetica e del suo sogno di diventare un attore.

L'intervista

Ciao Giacomo, parlaci di te, che tipo di persona sei? Quali sono i tuoi hobby e le tue passioni?

"Dato il mio lavoro ho pochissimo tempo per coltivare passioni e hobby, ma negli ultimi tre anni mi sono appassionato molto al canto, infatti faccio lezioni di canto tre volte alla settimana quando ho dei spazi liberi nelle giornate, ed ho già pubblicato diversi singoli tra cui il primo 'Tia' che ha avuto un successo pazzesco portandomi anche su un palco importante come 'Battiti live' ed ottenendo milioni di streaming.

Ultimamente, avendo fatto la comparsa in Baby 3 su Netflix, sono entrato nel circuito Cinema e sto studiando recitazione, ci sono molti progetti in cantiere e speriamo di cominciare a girare tra Marzo e Aprile. Faccio anche palestra con una personal trainer e molta manutenzione, dalla chirurgia alla medicina estetica, vado tutti i giorni dal parrucchiere e l'estetista; insomma ho una vita molto impegnata!".

Sei conosciuto da tutti come il 'Chirurgo dei Vip', quando hai deciso di voler diventare un chirurgo?

"La mia è una famiglia di avvocati e commercialisti, quindi la mia intenzione iniziale era di fare l'avvocato, poi quando dovevo iscrivermi all'università durante l'estate ho cambiato idea; sono stato sempre affascinato dal mondo dell'estetica, accompagnavo sempre mia madre dall'estetista.

Tutto è cominciato molto lentamente, ho aperto diversi ambulatori in Sardegna ma la svolta c'è stata quando ho aperto l'ambulatorio a Porto Cervo dove ho conosciuto tutti i Vip. Ora ho strutture enormi a Roma e Milano, ma anche in giro per l'Italia dove vengono i Vip. Siamo molto all'avanguardia, eseguiamo le ultime tendenze e trattamenti come possono essere ad esempio le California Lips".

Chi è stato il primo Vip a venire nella tua clinica?

"Il primo Vip in assoluto che ho conosciuto, quando non avevo ancora una clinica ma una Spa a Porto Cervo, è stata Nina Moric. La ricordo con tanto affetto".

Hai fatto parte di due reality importanti come L'isola dei famosi e il Grande Fratello Vip: cosa ti hanno lasciato a livello personale e professionale queste due esperienze?

"Sono due reality importanti ma più che altro io non ero avvezzo a questo mondo, ora a forza di farli ho imparato a come gestirmi e col senno del poi li rifarei in un altro modo.

L'isola dei famosi è un reality che ti prova fisicamente mentre il Grande Fratello ti prova psicologicamente. Poi tutti i colleghi Vip che vanno a fare i reality, ora per esempio ho sentito alcuni che stanno per andare all' Isola, ci vanno molto a cuor leggero e non si rendono conto a ciò che vanno incontro!. Essere troppo sé stessi e naturali non sempre ripaga, bisogna calcolare sempre che il reality è una situazione televisiva, bisogna un po' romanzarla ed essere strategici, cosa che io non ho fatto, infatti non duro molto nei reality, massimo due mesi!".

Chi pensi vincerà questa edizione del Grande Fratello Vip? Tifi per qualcuno in particolare?

"Penso che quest'anno possa vincere una come Dayane Mello che si è sempre distinta in tutto ciò che ha fatto, è molto sostenuta dal pubblico e per me può essere una possibile vincitrice; nonostante ciò potrebbero vincere anche Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e anche Tommaso Zorzi, però lui sarebbe troppo scontato".

Sei molto attivo sui social, soprattutto su Instagram; quanto tempo occupano i social nella tua giornata e che importanza gli dai?

"I social occupano la maggior parte del mio tempo, passo tante ore sui social programmando post e stories sul mio lavoro, inoltre sono anche un chirurgo influencer quindi sponsorizzo anche alcune cose; sui social racconto anche ciò che riguarda la mia vita quotidiana, ho uno staff di persone che mi aiutano a rispondere ai messaggi e fare foto. Fare l'influencer è un vero lavoro che mi diverte molto. La cosa che mi è piaciuta di più nei reality, soprattutto al Grande Fratello, è che riuscivo a comunicare nella maniera che comunico solitamente ma senza avere il telefono".

Quali sono i tuoi progetti e obiettivi futuri?

"Sicuramente continuerò a fare il medico e continuare l'espansione delle nostre cliniche in tutta Italia, le prossime aperture saranno a Torino e a Genova. Voglio continuare a studiare recitazione così da potermi inserire nel mondo del cinema che io amo da morire. Il mio futuro lo vedo nel cinema".

L'intervista è finita ed è stato un vero piacere averti qui con noi. Hai un saluto da fare ai tuoi fan e ai nostri lettori?

"Faccio un saluto a tutti i lettori di Blasting News. Ringrazio i miei fan per avermi sostenuto al Grande Fratello dato che ero sempre in nomination, quindi vi ho amato perché mi avete fatto vincere contro persone molto forti come Cristiano Malgioglio. Vi amo e vi abbraccio!".