Andrà in onda lunedì 8 marzo alle 21 su Fox (canale 112 di Sky) il secondo episodio bonus della decima stagione di "The Walking Dead", Serie TV statunitense basata sull'omonima opera a fumetti di Robert Kirkman. La puntata, dal titolo "Find Me", ("Trovami" nell'edizione italiana) porterà al centro della scena Daryl, concentrandosi prevalentemente sull'arco di tempo tra la presunta morte di Rick Grimes e l'arrivo dei Sussurratori. Anche in questo caso sarà chiarito qualcosa sugli eventi accaduti durante il salto temporale della nona stagione, quando la storia è andata avanti di ben sei anni dopo la scomparsa di Rick senza approfondire cosa ne è stato dei protagonisti nel frattempo.

The Walking Dead: il ritorno di Maggie nella 10x17 e un nuovo pericolo

La prima protagonista ad essere analizzata negli episodi aggiuntivi di The Walking Dead 10 è stata Maggie. La donna è apparsa nel bel mezzo della battaglia finale contro i Sussurratori (episodio 10x16), dopo diversi anni dall'abbandono di Hilltop per unirsi ad una nuova comunità. Maggie, tenutasi in contatto con i suoi vecchi amici, aveva nel frattempo formato un nuovo gruppo, costretto però a fuggire dall'arrivo dei Mietitori. Riunitasi a Daryl, Carol e gli altri membri di Alexandria e Hilltop, Maggie ritorna nel luogo in cui i suoi nuovi compagni di viaggio avrebbero dovuto attenderla.

Quando Maggie, accompagnata da Daryl e Carol, arriva all'edificio, lo trova distrutto e con diversi dei suoi nuovi amici brutalmente uccisi.

A quanto sembra i Mietitori hanno seguito lei e i suoi compagni, tra cui il figlio Hershel Jr e ora tentano di stanarli uno ad uno. Nel corso di una cruenta battaglia nei boschi si scopre che l'assalitore è solo uno, ma con una chiara formazione militare. Nonostante le difficoltà di Daryl e Maggie nel confronto, l'assalitore viene accerchiato dal gruppo ma inaspettatamente, prima che possa dare qualsiasi informazione, si fa esplodere.

Maggie, Hershel ed i nuovi compagni possono così unirsi ai membri sopravvissuti delle comunità di Alexandria e Hilltop, dove la donna dovrà accettare di convivere con Negan.

The Walking Dead 10x18: promo e anticipazioni dell'episodio

"Find Me", secondo dei sei episodi bonus della decima stagione di "The Walking Dead" si concentra sul personaggio di Daryl, interpretato da Norman Reedus.

Nel corso della nona stagione era emerso che, dopo la presunta morte di Rick, Daryl ha tentato invano di ritrovare il compagno o quantomeno di trovarne il corpo. In questo episodio, dopo un iniziale introduzione con Daryl e Carol nel presente, si alterneranno diversi flashback che ritraggono l'uomo nei giorni e nei mesi successivi alla scomparsa dell'amico. Nei vani tentativi di trovare lo sceriffo Daryl si imbatte in una donna misteriosa, Leah, con cui avrà non pochi problemi.

Nel corso delle sue avventure, oltre a incontrare nuovi sopravvissuti, Daryl conoscerà anche "Cane", colui che in seguito diventerà il suo fedele amico a quattro zampe. L'episodio farà dunque chiarezza sul periodo immediatamente successivo all'allontanamento di Rick, creduto morto dai suoi amici ma in realtà portato in salvo da alcuni personaggi misteriosi.

Nel corso della puntata, nei momenti ambientati nel presente, Daryl e Carol avranno modo di confrontarsi su quanto successo nel corso della guerra con i Sussurratori e soprattutto sulla scomparsa di Connie, che i due credono morta nel crollo della grotta dopo essere caduti in una trappola di Alpha. La donna si sente ancora in colpa per l'accaduto e vuole solo cercare un modo per sistemare le cose.