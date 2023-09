Sarà un sabato sera coi fiocchi (le prime ore di domenica 1 ottobre in Italia) quello del 30 settembre prossimo a Las Vegas, dove rientrerà sul ring l'indiscusso campione del mondo dei supermedi Saul "Canelo" Alvarez. La superstar messicana metterà in palio le sue cinture mondiali WBC, WBA, WBO e IBF contro l'ostico statunitense Jermell Charlo, a sua volta detentore di tutte le cinture mondiali nei pesi superwelter.

Canelo superstar: una vittoria per confermare il dominio nei supermedi

Il 33enne pugile nativo di Guadalajara è ormai una vera e propria icona del pugilato mondiale, senza dubbio il pugile più seguito in ogni parte del pianeta.

Con all'attivo ben 63 incontri, di cui 59 vinti (39 i successi prima del limite), "Canelo" può essere considerato un vero e proprio veterano del ring. Ha conquistato cinture in ben quattro categorie di peso (welter, medi, supermedi e mediomassimi) ma ha da tempo messo radici nella categoria dei pesi supermedi, dove ha conquistato i titoli WBA, IBF, WBO e WBC, ovvero i quattro titoli principali della categoria, diventandone campione indiscusso. Nelle due ultime apparizioni sul ring ha difeso il suo status dagli assalti degli sfidanti John Ryder e del rivale storico Gennady Golovkin, entrambi battuti con decisione unanime ai punti. In precedenza aveva invece fallito l'assalto al titolo WBA dei mediomassimi detenuto dal russo Dimitri Bivol, perdendo nettamente ai punti.

Una sconfitta che ha lasciato l'amaro in bocca al pugile messicano, il quale ha spesso parlato di rivincita dopo la netta sconfitta col più pesante ed efficace pugile russo. Prima però c'è da confermarsi al cospetto del temibile Jermell Charlo, indiscusso campione dei superwelter.

Jermell Charlo, contro Canelo Alvarez il match della verità

Lo statunitense Jermell Charlo, anch'egli 33enne, rientra sul ring dopo oltre un anno di inattività a seguito della vittoria contro Brian Castano, che gli ha permesso di conquistare il titolo WBO dei superwelter e diventare campione indiscusso della categoria. Fratello gemello di Jermall, campione nei pesi medi, per Charlo si tratta sicuramente del match più difficile della sua carriera.

Sono 37 gli incontri disputati dallo sfidante, con 35 successi (di cui 19 prima del limite), una sola sconfitta ed un pareggio. Nonostante le indubbie qualità dello statunitense è sicuro che nel corso della sua carriera nessuno degli avversari affrontati, seppur validi, è paragonabile a Canelo Alvarez, per di più in una categoria che Charlo non ha mai frequentato. Passare dai superwelter, categoria abituale dello sfidante, ai supermedi e affrontarne l'indiscusso campione sembra un azzardo per chiunque. Charlo dovrà dimostrare di essere in grado di reggere la sfida al cospetto di uno dei campioni più forti della nostra epoca. Per quanto i pronostici siano sfavorevoli, lo sfidante non parte battuto e ha le qualità per provare ad impensierire il messicano.

Canelo vs Charlo: dove vedere l'incontro

La sfida valevole per i titolo dei supermedi WBA,WBO, WBC e IBF tra Saul "Canelo" Alvarez e Jermell Charlo sarà trasmessa solo in diretta streaming in pay-per view su FITE TV. La visione dell'evento è disponibile sul sito dell'emittente al prezzo di 19.99$. L'inizio del collegamento con l'MGM Grand di Las Vegas (Nevada, Stati Uniti) è previsto per le ore 02:00 (ora italiana) di domenica 1 ottobre 2023. Oltre al match principale Canelo vs Charlo, saranno trasmessi anche i match di contorno, tra cui la sfida per il titolo WBC ad interim dei pesi welter tra Yordenis Ugas e Mario Barrios