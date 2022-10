È una card che si preannuncia infuocata quella che UFC ha preparato per la notte di sabato 22 ottobre, quando ad Abu Dhabi andrà in scena UFC 280. Ad accendere le aspettative dei fan è soprattutto il match clou, ovvero la sfida per il titolo dei pesi leggeri tra Charles Oliveira ed Islam Makhachev. Non meno importante il match valevole per la cintura dei pesi gallo detenuta da Aljamain Sterling, opposto all'ex campione T.J. Dillashaw.

Oliveira vs Makhachev per la cintura UFC dei leggeri: arriva la resa dei conti

Dopo aver sbaragliato tutti i maggiori concorrenti per il titolo di campione UFC dei pesi leggeri, il brasiliano Charles "Do Bronx" Oliveira è atteso a un'altra durissima prova contro il temibile russo Islam Makhachev.

I due si inseguono da diversi mesi, con dichiarazioni roboanti e propositi battaglieri via social, fomentati anche dalla vicinanza del russo all'ex dominatore della categoria ritiratosi imbattuto, il connazionale Khabib Nurmagomedov.

Makhachev arriva a questo match con uno score di 22 vittorie in 23 incontri, forte di una striscia di undici successi consecutivi in UFC che lo pone come il rivale più accreditato a insidiare il "campione" Oliveira. Il brasiliano, dopo aver conquistato la cintura battendo Michael Chandler nel maggio 2021, ha poi difeso il suo primato contro fighter del calibro di Dustin Poirier e Justin Gaethje, entrambi battuti per sottomissione. Proprio in occasione dell'ultimo match, disputato a UFC 274 contro Gaethje, "Do Bronx" ha mancato il peso, venendo privato del titolo.

Anche lui viene da undici vittorie consecutive, una striscia di successi che va avanti dal 2017.

Il match che lo vede opposto a Makhachev si annuncia molto equilibrato, con il russo molto efficace nella lotta a terra. Una specialità in cui i precedenti avversari di Oliveira erano molto meno preparati, e che danno al russo maggiori possibilità di successo rispetto agli ultimi rivali del campione destituito.

Quest'ultimo ha però spesso dimostrato di essere in grande forma e di essere un campione UFC degno di rispetto e in grado di dominare la categoria.

Il programma di UFC 280: scontri super nei pesi gallo

Immediatamente prima del main event Oliveira vs Makhachev tocca alla divisione dei pesi gallo infiammare la Etihad Arena di Abu Dhabi.

Sono ben due gli incontri che metteranno in subbuglio una delle divisioni più interessanti del roster UFC. Il campione in carica Aljamain Sterling metterà in palio il suo titolo contro T.J. Dillashaw, che ha detenuto la cintura nel biennio 2017-2018 prima di essere squalificato per doping. Tornato nell'ottagono nel 2021, l'ex campione punta a ritornare in possesso della "sua cintura".

Direttamente connesso a Sterling vs Dillashaw è il match che vede opposti l'ex campione Petr Yan (battuto due volte dall'attuale detentore del titolo) e Sean "Sugar" O'Malley, uno dei personaggi più chiacchierati del roster e atteso alla prova del nove contro un avversario di altissimo livello. Il vincente di questo match sarà con tutta probabilità il prossimo sfidante al titolo dei pesi leggeri.

La main card prevede anche la sfida a livello di pesi leggeri tra Beneil Dariush e Mateusz Gamrot e la sfida tra i pesi mosca femminili Katlyn Chookagin e Manon Fiorot.

Dove vedere UFC 280

L'evento UFC 280: Oliveira vs Makhachev [VIDEO] sarà trasmesso come ormai da consuetudine sulla piattaforma streaming di DAZN. Il collegamento con Abu Dhabi è previsto per le ore 20:00 si sabato 22 ottobre, con il telecronista Alex Dandi a commentare gli incontri.