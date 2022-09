Dopo anni di attesa va finalmente in scena l'atteso terzo match tra Saul "Canelo" Alvarez e Gennady "GGG" Golovkin, due dei pugili più forti dell'ultimo decennio. Nella notte italiana tra sabato 17 e domenica 18 settembre i due fuoriclasse incroceranno di nuovo i guantoni alla T-Mobile Arena di Las Vegas, in palio le cinture WBA,WBC, WBO e IBF detenute da Alvarez.

Canelo e GGG: sarà la sfida risolutiva?

I primi due incontri disputati tra i due fenomeni hanno lasciato l'amaro in bocca per quanto riguarda il verdetto dei giudici. Nella prima sfida del settembre 2017 il confronto era finito in pareggio, mentre un anno dopo ad imporsi fu il messicano che, grazie a quella vittoria divenne campione WBA e WBC dei pesi medi.

In entrambi i casi i verdetti sono sembrati fin troppo favorevoli a "Canelo", contribuendo ad aumentare l'incertezza sui reali valori in campo. Il pugile kazako ha subito chiesto una rivincita, che ha tardato ben quattro anni ad arrivare.

Nel frattempo Canelo è salito nei pesi supermedi, dove ha agevolmente conquistato tutte le cinture, per poi tentare la scalata anche nei mediomassimi. Nel suo ultimo match il messicano ha dovuto subire una cocente sconfitta ai punti contro il campione WBA Dimitri Bivol, impostosi ai punti abbastanza agevolmente. Un passo forse troppo azzardato persino per Alvarez, che già aveva conquistato una cintura nei mediomassimi, ma che questa volta ha trovato in Bivol un avversario molto più insidioso del Kovalev battuto tre anni fa.

In attesa di ristabilire i piani per il futuro, il 32enne Canelo ha puntato sulla chiusura della trilogia con Golovkin, la sua nemesi per eccellenza.

Golovkin in cerca di vendetta contro Canelo, probabile ultimo match della carriera

La sconfitta del settembre 2018 non è mai andata giù al pugile kazako, che sin dai primi momenti dopo il match ha invocato una terza sfida.

Nonostante entrambe le precedenti sfide siano state abbastanza equilibrate sono in molti a pensare che il vero vincitore sia stato proprio "GGG". Golovkin ha poi ripreso il suo percorso vincente, sbaragliando i successivi avversari e riuscendo a conquistare nuovamente i titolo WBA e IBF dei pesi medi. Nel suo ultimo match ha sconfitto il giapponese Ryota Murata a Tokyo, confermandosi al top nella categoria.

Ad ormai 40 anni però il fortissimo pugile ora residente in California potrebbe essere nettamente sfavorito contro un campione come Canelo, ben otto anni più giovane ed in forma. Sono in tanti a pensare che il kazako possa disputare a Las Vegas il suo ultimo match in carriera e non è escluso che, nonostante sia sfavorito, riesca a chiudere con il botto una carriera esemplare.

Dove vedere Canelo vs Golovkin 3

Il match Canelo vs GGG III sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su DAZN a partire dalle ore 02:00 di domenica 18 settembre. Saranno trasmessi anche i match di contorno, tra i quali spicca la sfida valida per il mondiale WBC dei pesi supermosca tra il campione Jesse Rodriguez Franco e lo sfidante Israel Gonzalez. La telecronaca è affidata a Niccolò Pavesi con il commento tecnico di Alessandro Duran.