Prosegue l'appuntamento con la soap opera Beautiful e le anticipazioni delle nuove puntate americane che andranno in onda prossimamente anche in Italia, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena legati al personaggio di Steffy. La donna, infatti, scoprirà di essere in dolce attesa ma non sa se il padre sia il suo ex Liam oppure il nuovo fidanzato Finn. Steffy si lascerà andare ad una notte di passione con il suo ex e subito dopo scoprirà di essere in dolce attesa: a quel punto il medico perderà le staffe, al punto da prendere in ostaggio Steffy.

Le anticipazioni americane di Beautiful: Finn sequestra in casa Steffy

Finn non gradirà per nulla la confessione di Steffy in merito alla sua notte di passione trascorsa con Liam e per questo motivo andrà su tutte le furie.

Le anticipazioni delle nuove puntate americane di Beautiful, infatti, rivelano che il medico si convincerà del fatto che Steffy sia ancora innamorata del suo ex uomo e che a tenerli uniti non sia solo il bene per la piccola Kelly, la bambina frutto del loro amore.

Proprio per questo motivo Finn si sentirà tradito e umiliato: la gelosia gli impedirà di ragionare e così si con vincerà del fatto che l'unica soluzione da portare avanti è quella di tenere alla larga Liam dalla sua donna.

Un durissimo colpo anche per Steffy, la quale assisterà incredula e affranta a questo cambiamento di Finn e quasi non riuscirà a credere che sia la stessa persona di cui si era innamorata in precedenza.

Steffy in preda alla follia di Finn

Le anticipazioni dei nuovi episodi americani di Beautiful rivelano che il colpo di scena arriverà nel momento in cui Finn deciderà di cambiare le serrature della casa sulla scogliera in cui vive assieme a Steffy, ormai prigioniera della follia di questo uomo che continua a dire di amarla.

Steffy, quindi, si ritroverà ad essere prigioniera in casa di Finn all'interno della sua stessa villa. Una situazione che allarmerà moltissimo anche Liam, tanto che l'uomo deciderà di intervenire in prima persona.

Liam affronta Finn e finisce male: anticipazioni puntate americane Beautiful

Liam, infatti, comincerà a sospettare che Finn non sia il "principe azzurro" che fino a questo momento ha dimostrato di essere alla giovane Forrester e così lo affronterà di persona.

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che tra i due ci sarà un acceso diverbio: Liam chiederà a Finn il motivo per il quale ha deciso di segregare in casa Steffy e insinuerà che di mezzo ci sia qualche sorta di patologica ossessione.

Sarà in quel momento che, di fronte a tali accuse, Finn finirà per perdere il controllo della situazione e si scaglierà con violenza contro il suo rivale in amore.