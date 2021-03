Ancora problemi per Steffy Forrester nelle nuove puntate di Beautiful. Il tradimento di Liam ha distrutto Hope che, inaspettatamente, è tornata da Thomas per ricevere un po' di conforto. Una scelta che ovviamente ha fatto felice il giovane Forrester.

Finn intanto sta iniziando a far preoccupare Steffy. Dopo aver scoperto la verità, l'ha di fatto tenuta prigioniera nella villa sulla scogliera, arrivando anche a cambiare le serrature e nascondere le foto che la ritraevano in compagnia di Liam, sostituendole con le sue. Un comportamento che sembra ricalcare alla perfezione quello di Thomas, ossessionato ancora da Hope.

Steffy davanti alla verità nelle puntate americane di Beautiful

Liam ha tradito Hope con Steffy ma non sembra essersi pentito. Durante quelle ore d'amore, le ha confessato di essere ancora innamorato di lei e di non averla mai dimenticata. Dunque, quello con Hope è un'unione basata su un'illusione?

Steffy ha scoperto di essere incinta e si è sottoposta al test del Dna, guarda caso nell'ospedale in cui lavora Vinny. Letti i risultati degli esami, ha comunicato a Liam di aspettare un figlio da lui.

Peccato che la verità sia un'altra. Messo alle strette, Vinny ha confessato di aver falsificato le analisi. Finn è il vero padre del bambino che sta aspettando Steffy. Liam, sconvolto, ha comunicato quanto scoperto a Hope. La reazione della giovane Logan è stata spiazzante.

Hope lascia Liam

Liam in cuor suo ha sperato fino all'ultimo di essere perdonato da Hope, visto che Steffy non aspetta un bambino da lui. La situazione però, ha preso una piega inaspettata.

Hope, devastata dal dolore per il tradimento, lo ha lasciato. Non solo: desiderosa di andare fino in fondo, lo ha messo davanti alle sue responsabilità: deve essere chiaro una volta per tutte e assicurarle che ha chiesto perdono perché la ama e non solo per il bene di Beth.

Come raccontano le anticipazioni di Beautiful, la titubanza di Liam ha dato a Hope le risposte che cercava. La verità è che ha sempre amato Steffy. Sarà così che Hope, con il cuore spezzato, lascerà il suo grande amore. Non sapendo da chi altri andare, Liam correrà per l'ennesima volta dalla ex moglie.

Steffy Forrester vuole lasciare tutto e partire

Nelle puntate USA di Beautiful, Finn sta facendo di tutto per avere le attenzioni di Steffy.

Ora che ha scoperto di diventare padre, sta per realizzare il suo sogno. Peccato che Liam sia sempre presente nella vita della sua compagna.

Prima di accettare la realtà dei fatti, Steffy avrà un momento di incertezza e sarà pronta a lasciare Los Angeles. Sarà grazie a Finn e alla sua promessa di renderla felice che cambierà idea, almeno per il momento.

Hope invece cercherà il supporto di Thomas che, dopo l'intervento al cervello, avrà fatto in modo di convincere tutti i suoi cari - Brooke compresa - di essere completamente cambiato.