Ritorna l'angolo dedicato ai prossimi episodi della soap opera americana Beautiful, con le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal giorno 15 fino al 21 marzo. Ridge chiederà a Brooke di venire alla Forrester per il giorno di Natale, mentre dopo una lunga notte passionale, Zoe e Thomas si risveglieranno nello stesso letto. Nel frattempo, il figlio di Ridge dirà alla sua nuova compagna Zoe di andare a passare il Natale alla Forrester, per mostrare ancora di più a Hope Logan che sta facendo sul serio. Inoltre, Liam verrà minacciato da Thomas e correrà subito da Hope per metterla in guardia, mentre Ridge dirà a Carter che secondo lui tra Steffy e Liam c'è ancora un profondo sentimento.

Infine, Zoe parlerà con Steffy di Hope Logan.

Prossime puntate Usa, soap opera americana Beautiful: Steffy vorrà parlare con Liam in merito a Hope Logan

Nei prossimi episodi della soap opera americana Beautiful, Ridge dirà la verità a Brooke in merito ai documenti del divorzio da presentare all'avvocato: l'uomo non ha ancora presentato nulla e cercherà di non procedere. Nel frattempo, Steffy deciderà di interrogare Liam per conoscere il suo pensiero dopo che ha scoperto che Hope Logan lavorerà insieme al figlio di Ridge. Infine, Thomas durante le ore lavorative penserà di fare una sorpresa alla figlia di Brooke.

Episodi, soap opera americana: Zoe parlerà con Steffy e Liam per esprimere una sua opinione su il figlio di Ridge e Hope

Nelle prossime puntate della soap opera Beautiful in onda negli Stati Uniti d'America, Bill penserà di fare una visita a Beth e Hope per cercare di capire come comportarsi in merito alla nuova collaborazione di Thomas all'interno della loro società.

Nel frattempo, Zoe esprimerà le sue opinioni con Liam e Steffy in merito ai comportamenti di Hope e Thomas e, proprio in quel momento, il figlio di Ridge arriverà inaspettatamente da Shauna per dirle che sta facendo tutto questo con Zoe, per conquistare ancora una volta Hope Logan.

Spoiler, Ridge dirà a Carter cosa pensa della storia d'amore tra Liam e Steffy

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che il ragazzo dirà a Shauna di provarci ancora una volta con suo padre e minaccerà anche Liam, dicendogli che si dovrà abituare alla sua presenza all'interno della società. Subito dopo, Liam riferirà le parole minacciose proferite da Thomas a Hope e Steffy e la figlia di Brooke correrà subito dal giovane ragazzo per chiedergli un chiarimento e per sentire la sua versione dei fatti.

Infine, Ridge confiderà a Carter la sua reale sensazione nei confronti di Steffy e Liam: tra loro c'è ancora un sentimento passionale.