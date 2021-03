Le anticipazioni della soap opera Beautiful riservano diverse sorprese per i fan. Nelle puntate che andranno in onda dal 29 marzo al 2 aprile Hope non accetterà di abbandonare il piccolo Douglas, così darà una sofferenza a Liam e rifiuterà la sua proposta di matrimonio. Liam sarà molto confuso dopo il rifiuto della sua amata e deciderà di andare a casa di Steffy, con la quale resterà per tutta la notte. In seguito Hope andrà a cercare Liam per chiarire la situazione e lo troverà nelle braccia della Forrester: la giovane Logan sorprenderà i due mentre si baciano e affronterà il fidanzato a muso duro.

La Logan, però, sarà ignara del fatto che il bacio sia stato orchestrato da Thomas sin dall'inizio, così sarà sempre più turbata con Steffy e penserà che la donna, in realtà, non abbia mai smesso di pensare a Liam.

Beautiful: Hope rifiuta la proposta di matrimonio di Liam

Nelle prossime puntate di Beautiful Hope deciderà di rifiutare la proposta di matrimonio ricevuta da Liam, poiché non accetterà le condizioni imposte dall'uomo, specialmente quella di abbandonare Douglas e di rinunciare alla sua custodia. Durante il confronto fra Liam e Hope, all'improvviso arriverà Thomas, ma la sua intromissione non farà altro che complicare le cose. In seguito Hope sarà determinata a non voler cambiare idea, così Liam deciderà di andarsene di casa e raggiungerà Steffy.

Lo Spencer trascorrerà tutta la notte a casa della Forrester, con la quale ritroverà una grande complicità. Nel frattempo Brooke convincerà Hope a chiarire la situazione con Liam e a tranquillizzarlo sul fatto di volere ancora lui al suo fianco.

Hope sorprende Steffy e Liam mentre si baciano

Thomas ascolterà di nascosto tutta la conversazione tra Brooke e la figlia Hope.

Quest'ultima deciderà di seguire il consiglio di sua madre, così si appresterà a raggiungere Liam, ma sarà ignara di essere seguita da Thomas. Il giovane Forrester vedrà la sua amata fermarsi a casa di Steffy e all'improvviso avrà in mente un diabolico piano. Thomas chiamerà immediatamente Steffy e consiglierà alla sorella di baciare Liam, così da farsi sorprendere dalla Logan.

Hope, infatti, vedrà Steffy e Liam mentre si baciano, ma invece di andarsene deciderà di affrontare l'uomo: la Logan sosterrà che Steffy si è sempre immischiata nella loro relazione e non li ha mai lasciati in pace.

Ridge preoccupato per Douglas

Brooke e Ridge continueranno ad avere delle brutte discussioni, ma l'argomento principale sarà sempre Thomas. Il Forrester, dopo aver scoperto che Liam ha imposto a Hope di rinunciare per sempre alla custodia di Douglas, sarà molto preoccupato per la sorte del piccolo e non saprà cosa fare per aiutarlo.